Торове, които повишават калия в градинската почва

Вероятно сте виждали надпис „NPK“ върху торбичките с тор. Това „K“ там означава калий. Калият не е просто странично хранително вещество. Всъщност, калият е едно от трите най-важни хранителни вещества за растенията, наред с азота и фосфора. Има много торове, които могат да помогнат за повишаване на калия в градинската почва, стига да знаете как да изберете правилния калиев тор за вашите листни приятели . Примерите включват синтетични торове като калиев сулфат, калиев хлорид и калиев нитрат, както и органични варианти като дървесна пепел, брашно от водорасли и гуано от прилепи. Не бива обаче просто да изсипвате тези торове в градинската си почва засега. Въпреки че растенията се нуждаят от много от него, не бива просто да го добавяте произволно.

Първо, потърсете ясните признаци, показващи, че вашите растения отчаяно се нуждаят от калиев тор . Те включват увяхващи растения, по-малки от нормалното листни остриета със синкавозелен цвят и метален блясък, както и петниста хлороза по по-старите листа. След това направете почвен тест. Едва тогава трябва да използвате тор въз основа на резултатите, защото понякога проблемът не е в липсата на калий в градинската почва. Често срещани проблеми в градинарството, като уплътняване на почвата, дисбаланс на pH и неправилно поливане, могат да ограничат усвояването на калий - дори ако има достатъчно от него в почвата.

Калиев хлорид

Известен още като калиев хлорид или поташ, калиевият хлорид е добита калиева сол, съдържаща приблизително 50 до 52% калий и е един от най-често използваните калиеви торове поради ниската си цена. Той се разтваря лесно във вода. Това дава на растенията незабавен достъп до калий, като по този начин подобрява както енергичния растеж, така и образуването на здрави корени. Не го прилагайте обаче в кисели почви с pH под 5,5. Това може да доведе до манганова токсичност в растенията.

Люцерново брашно

Люцерновото брашно се прави от растения люцерна (Medicago sativa). То е органичен подобрител на почвата и въпреки относително ниското си съдържание на калий (около 3%), то е повече от достатъчно за обща употреба в градината. Освен това, то прави повече от това просто да подхранва растенията. То подобрява и текстурата на почвата. Можете да го използвате за всякакви растения, от зеленчуци до билки и цветя до храсти. Само бъдете внимателни, когато го използвате за цветя и някои зеленчуци. То съдържа доста азот, което е полезно за растежа на листата, но може да ограничи цъфтежа.

Калиев сулфат

Калиевият сулфат е чудесен вариант за градинари, които отглеждат чувствителни към хлорид растения като картофи, бобови растения, праскови и авокадо, които не могат да торят с калиев хлорид. Той обаче е силно разтворим във вода и е отличен източник на калий (50%) и сяра (18%). Растенията също се нуждаят от сяра. Най-доброто време за употребата му е по време на ключови етапи на растеж, като например внасянето му в почвата преди засаждане или когато растенията едва започват да растат, когато нуждата от калий е най-голяма.

Калиев нитрат

Калиевият нитрат е друг вариант за хора, които искат да повишат нивата на калий в градинската си почва, но без хлорида, който се съдържа в поташа. Той е около 45% калий; съдържа обаче и 13% азот, което е друго хранително вещество, от което растенията се нуждаят в големи количества. Калиевият нитрат може да се прилага като сух прах или разтворен във вода, преди или по време на вегетационния период. Само не го използвайте прекомерно. Това може да доведе до вкиселяване на почвата и излужване на хранителни вещества.

Дървесна пепел

Дървесната пепел функционира както като ефективен подобрител на почвата, така и като тор. Тя съдържа калций, калий и няколко други хранителни вещества. Съдържанието на калций в дървесната пепел е около 5%. Следователно не е изненадващо, че градинарите използват дървесна пепел като тор за овощни дървета . Въпреки това, дървесната пепел е особено ценна за киселинни почви, тъй като естественият ѝ варовит ефект спомага за повишаване на нивата на pH. Обърнете внимание обаче на източника на дървесна пепел. Боядисаната или обработена дървесина съдържа определени химикали, които могат да се задържат в пепелта и, когато се добавят към почвата, могат да бъдат токсични за растенията.