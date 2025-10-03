Торовете, които са най-добрият заместител на оборския тор

Опитните градинари започват да торят почвата след прибиране на реколтата и приключване на сезона. Оборският тор е един от най-популярните варианти. Има обаче торове, които могат да заменят този ароматен тор.

През целия сезон се отглеждат разнообразни култури, които могат да източат големи количества хранителни вещества от почвата. Например, картофите могат сериозно да изтощят почвата, оставяйки я бедна и безплодна. Освен това, патогени, вредители и гъбични спори често се натрупват в почвата. Този проблем също трябва да бъде решен преди настъпването на новия сезон.

Добър минерален тор вместо оборски тор е дървесната пепел. Този ценен органичен тор се получава чрез изгаряне на слама, дърва или трева. Полученият тор е богат на фосфор, калий, калций, желязо, магнезий, бор, манган и други микроелементи. Пепелта може да се използва за:

подобряване на структурата на почвата;

увеличаване на въздухопропускливостта;

стимулиране на развитието на полезна микрофлора в почвата;

намаляване на киселинността на почвата.

Три килограма от този тор ще са необходими на сто квадратни метра градинска площ. Важно е да се използва дървесна пепел, тъй като тя има най-добър състав.

Друг вариант за заместване на оборски тор е калиево-магнезиевият сулфат. Този калиево-магнезиев тор е малко познат, но увеличава добивите с 20-30%. Ефектът ще бъде най-забележим, ако имате изтощена, песъчлива или глинеста почва. Този тор съдържа не само калий и магнезий, но и сяра. Заедно те укрепват имунната система, подобряват вкуса на плодовете, повишават устойчивостта на растенията на неблагоприятни условия и подпомагат фотосинтезата и усвояването на азот.

Това е тор с дълготрайно действие, тъй като хранителните вещества проникват в почвата бавно и постепенно. Торът се прилага през есента, но процесът на обогатяване на почвата продължава през цялата зима.

Калиево-магнезиевият сулфат се прилага в количество от три килограма на сто квадратни метра. Може да се комбинира с други торове.

По отношение на употребата на пепелта като тор е важно само да запомните няколко правила:

не добавяйте пепел към алкална почва, за да избегнете допълнително повишаване на pH;

не смесвайте пепел и азотни торове - това ще намали ефективността;

съхранявайте приготвената смес на сухо място;

В кисели почви добавете допълнително доломитово брашно (500 грама на квадратен метър).

