Чесънът обича тези торове: С какво да го торите през есента за едри и ароматни глави

За да получите богата и висококачествена реколта от зимен чесън през пролетта, трябва да знаете кога да го засадите и как да го направите правилно. В допълнение към технологията на засаждане, избора на лехи и правилното време на засаждане, има още един важен момент - торенето. Ето как да подхранвате зимния чесън, за да отгледате големи глави.

Кога и как да наторяваме почвата през есента за богата реколта от чесън - минерални торове

Според опитни градинари, чесънът, който остава в почвата за зимата, се нуждае от органични и минерални торове, както и от сложни препарати, през целия вегетационен период. Това са основните нужди на чесъна, който, макар и да се счита за непретенциозна култура, все пак изисква внимание.

Всички торове за зимен чесън трябва да се прилагат две седмици преди засаждане, заедно с подготовката на лехата, което включва:

премахване на плевелите;

третиране на почвата с разтвор на меден сулфат за елиминиране на гъбичките;

изкопаване на почвата до дълбочината на острието на лопатата.

След като всичко това е направено, след 14 дни можете да започнете да засаждате чесън. Трябва да изчакате този период от време, за да се утаи почвата. Калиевата сол, калиевият сулфат, суперфосфатът и фосфатното брашно са се доказали добре сред минералните торове. В същото време калиевият хлорид не трябва да се прилага при никакви обстоятелства - хлорът в състава му просто ще убие растението през есента.

Как да наторим чесъна, за да получите големи глави - органични торове

Много градинари харесват органични торове, защото са екологични и ефективни. Оборският тор отдавна е фаворит, но е важно да се помни, че такъв тор не може да се прилага пресен - само угнил. Съставът на почвата също е важен. Ако е песъчлива, използвайте компост или хумус, за глина е по-добре да вземете низинен торф или пясък. 10 кг тор ще бъдат достатъчни за един квадратен метър от лехата.

Добър вариант за торене на леха с чесън през есента е следният тор:

десет килограма хумус или компост;

една и половина до две супени лъжици суперфосфат;

една и половина до две супени лъжици калиев сулфат, калиев нитрат или друг калиев тор.

Ако почвата е глинеста, тогава трябва да добавите една кофа торф към състава за всеки квадратен метър от градинската леха.

Почитателите на дървесна пепел определено ще харесат следния вариант за торене:

десет килограма хумус или компост;

двеста грама дървесна пепел;

супена лъжица калиев сулфат;

супена лъжица суперфосфат.

