Реколтата ще бъде 2 пъти по-богата, ако през есента наторите градината с този тор

Опитните градинари редовно торят парцелите си, за да получат най-добрата реколта от растенията, които отглеждат. Оборският тор се счита за добър вариант за това. В зависимост от произхода си, той има различно процентно съдържание на магнезий, азот, фосфор, силиций, калий, хлор, сяра, микро- и макроелементи. Ето кой оборски тор е най-подходящ за градината и как да го добавите към почвата през есента.

Кой е най-добрият тор?

Конският тор е чудесен вариант, въпреки че високата му цена и ниската му наличност са негови основни недостатъци. Този тор се прилага в късна есен - след прибиране на реколтата и преди прекопаване на почвата. Сламеният конски тор се счита за най-висококачествен. Той има най-кратък период на разлагане.

Торенето на тези растения с утайка от кафе може да ги съсипе

Кравешкият тор е много популярен и търсен. Високото му съдържание на калий го прави универсален продукт, подходящ за торене на почти всички култури. Кравешкият тор се използва за торене на глинести (веднъж на всеки четири години) или песъчливи (веднъж на всеки три години) почви. Ако трябва да се направи избор кой тор е по-добър за градината - конски или кравешки, тогава първият ще спечели това състезание.

В същото време, свинският тор е напълно неподходящ - има малко полезни вещества и е твърде кисел.

Птичите изпражнения съдържат най-много микроелементи и хранителни вещества. Повишената концентрация на химични елементи обаче не винаги е полезна - ако този тор се добавя често към почвата, растенията могат да се изгорят.

Как правилно да прилагаме оборски тор в почвата

През есента този тор се прилага след като е събрана цялата реколта. Пилешки тор може да се внася в почвата веднъж на всеки три години и по време на прекопаване. Необходими са само 0,5-1 кг пресен или 0,1-0,3 гранулиран тор на квадратен метър. През зимните месеци концентрацията на полезни вещества ще намалее, а почвата ще се обогати с важни компоненти.

Прочетете също: Не бързайте да ги изхвърлите: Как да приготвите тор от есенните листа

По време на прекопаването се добавя и кравешки тор. Той се разпределя равномерно по повърхността и след това се прекопава на дълбочина около 15-25 сантиметра. По този начин торът ще има време да изгние преди пролетта. На квадратен метър се добавят от два до осем килограма. За предпочитане е да се използва угнил или поне полуугнил тор.

Сухият конски тор се разпределя равномерно по повърхността. За песъчлива почва е необходимо да вземете два до три килограма на квадратен метър, а за глинеста почва - шест до осем килограма. След това той се вкопава на дълбочина 15-20 сантиметра. Това е необходимо, за да се предотврати загубата на амоняк.

Оборският тор обикновено се приема почти угнил или напълно угнил, защото пресният оборски тор съдържа много семена на плевели. В дългосрочен план това може да причини много ненужни проблеми.

Засаждане на ягоди: НЕ слагайте този тор в дупката