Торенето на тези растения с утайка от кафе може да ги съсипе

Въпреки че утайката от кафе обогатява почвата с жизненоважни хранителни вещества, директното приложение може да навреди на определени растения. Разсадът и билките като лавандулата страдат от киселинността и кофеина. Зеленчуци като аспержи и декоративни растения като люляци също са чувствителни. Компостирането на утайката от кафе е по-безопасна алтернатива, която неутрализира вредните съединения, като същевременно запазва полезните хранителни вещества.

Кафето е сутрешна напитка за мнозина, но това, което енергизира хората, може да бъде вредно за растенията. Въпреки че утайката от кафе съдържа хранителни вещества като азот, калий и фосфор, нейната киселинност и остатъчният кофеин могат да нарушат почвения баланс и да забавят растежа на растенията. Директното нанасяне на утайка от кафе, без да се вземат предвид предпочитанията на растението към почвата, може да навреди на разсад, билки, зеленчуци и декоративни растения, които виреят в неутрални или алкални условия. Разбирането кои растения са чувствителни и как безопасно да се използва утайка от кафе, в идеалния случай чрез компостиране, може да помогне на градинарите да избегнат увреждането на зелените си площи, като същевременно се възползват от хранителните вещества, които утайката от кафе може да предложи.

Не използвайте утайка от кафе върху тези растения

Семена и разсад

Младите растения са особено уязвими към химикалите, които се намират в утайката от кафе. Дори след варене, утайката от кафе все още съдържа следи от кофеин, естествено съединение, което кафеените растения произвеждат, за да ограничат конкуренцията от близките видове. Проучванията показват, че кофеинът може да попречи на покълването на семената и сериозно да забави растежа на разсада. Това прави прилагането на утайка от кафе директно върху новозасадени семена или млади кълнове рискована практика.

За да се предпазят новите растения, е по-добре да се държи утайката от кафе далеч от тавите със семена и младите растения, като се използва само в компост, където компонентите ѝ могат да се разградят безопасно.

Билки: лавандула, риган и мащерка

Много кулинарни билки предпочитат неутрална до леко алкална почва, а утайката от кафе може да наруши този баланс. Билки като лавандула (Lavandula angustifolia), риган (Origanum vulgare) и мащерка (Thymus vulgaris) виреят в почви, които не са прекалено киселинни. Добавянето на утайка от кафе директно към лехите им повишава киселинността, което може да ограничи усвояването на хранителни вещества и да намали общия растеж. Тези билки се представят най-добре, когато са засадени в добре дренирана почва с минимални почвени добавки, които биха могли да променят pH. За градинарите, които обичат компостирането, добавянето на утайка от кафе в компостна купчина позволява на киселините да се неутрализират с течение на времето, създавайки по-безопасна, богата на хранителни вещества почвена добавка, подходяща за билки.

Зеленчуци: Аспержи, цвекло и спанак

Зеленчуци като аспержи (Asparagus officinalis), цвекло (Beta vulgaris) и спанак (Spinacia oleracea) също предпочитат неутрални или леко алкални почви за оптимален растеж. Танините и хлорогенните киселини в утайката от кафе могат да повишат киселинността на почвата, създавайки негостоприемна среда за тези растения. Директното приложение на утайката от кафе може да забави развитието на корените, да намали усвояването на хранителни вещества и да повлияе на общите добиви. Вместо това, добавянето на утайката от кафе към компостна система позволява разлагането, което води до по-балансирана, pH-неутрална добавка, която може безопасно да обогати зеленчуковите лехи. Мониторингът на pH на почвата преди засаждане може да помогне на градинарите да избегнат прилагането на вещества, които могат да навредят на чувствителните зеленчуци.