Tова цвете е символ на щастие и ценно лечебно растение

В прародината на хризантемите, Китай, те се използват за приготвяне на чай, използват се като подправка в ястия, считат се за лечебно растение и като цяло за цвете, което носи късмет.

Хризантеми се купуват тук и в страните от Централна и Източна Европа всяка есен и се носят на гробища. Поради този факт хората в тези райони ги възприемат като цвете, което се свързва изключително с преходността на живота, тъгата и смъртта. Но това не е така навсякъде. В английските супермаркети, наред с букети от рози и лалета през цялата година, можете да си купите и хризантеми . И често ще видите някой да ги носи у дома или да ги посещава при приятели. Защото там на хризантемите вече се гледа по различен начин. Тоест, те се подаряват по празнични поводи, точно както всеки друг вид цветя.

За разлика от нашия регион, в страните от Далечния изток те се смятат за символ на късмет . Родината им е Китай . През 8 век са донесени в Япония, а в Европа се появяват през 17 век и са предимно жълти на цвят. Затова шведският ботаник Карл Линей им дава името „златно цвете“ , съчетавайки две гръцки думи: chyros, което означава „златен“, и думата anthemon, която означава „цвете“. Оттогава са създадени хиляди градинарски сортове и култивари на това растение и днес е трудно дори да се изброят всичките му форми и цветове.

Хризантемите са важна съставка в китайската кухня

Но нека се върнем към родината им Китай, където те също символизират слънцето и някога градът Джу-Сиен там е бил кръстен на тях. Освен факта, че хризантемите все още се използват като декорация на различни празненства, китайците ги използват и като подправка при приготвянето на различни супи и яхнии, като добавят цветове от хризантема в края на готвенето, заради специалния пикантен вкус, който придават на ястията. И от само себе си се разбира, че в тази най-населена страна в света се пие и чай от хризантема.

Матия Брлошич , президент на Хърватската земеделска камара, е станал свидетел на това преди няколко години , когато е пътувал до Китай като член на хърватска делегация на селскостопанско изложение. След завръщането си той разказва как сервитьорът ги е изненадал доста, когато докато им е приготвял чай по традиционния начин, е поставил малко изсушено цвете от хризантема в чаша и го е залял с гореща вода. След това цветето се е отворило и сервитьорът е останал наблизо, за да долее водата, докато хранителните вещества се освободят от него.

Ето защо в много страни хризантемата се счита за лечебно растение и се използва за лечение и облекчаване на различни здравословни проблеми. Защото експертите отдавна са доказали, че това растение е добър източник на витамини и минерали. В Южна Корея произвеждат алкохолна напитка гукхваджу , която всъщност е оризово вино, овкусено с цветове на хризантема.

В Япония цветето хризантема се среща на всички важни документи

В Япония хризантемата е имперски символ и затова се нарича основно цвете на страната. Тя се среща и върху печата на японското императорско семейство. Формата на хризантемата е релефно отпечатана в злато върху корицата и страниците на японските паспорти, а също така може да се види и на японската банкнота от 50 йени. В Китай и Япония има множество фестивали, посветени на хризантемите, на които художници създават истински шедьоври от тези цветя. Сред другите страни по света, един от по-известните се провежда всеки ноември в голямата ботаническа градина Longwood Gardens , в американския щат Пенсилвания.

Хризантемата е също така силно търсена съставка във виетнамската парфюмерийна индустрия и все по-често се използва като ароматна нотка в парфюмите си от производители на Запад.

Навиците и традициите трудно се променят, така че по добри или лоши причини, хризантемите дълго време ще красят само местата за последен покой на нашите близки в този регион. И поради устойчивостта си на студ и мраз, те ще символизират безсмъртието.