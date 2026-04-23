Това е единственото нещо, от което се нуждаят вашите гардении през април

Нищо не предвещава пристигането на по-топлите дни така добре, както гарденията. Тези прекрасни вечнозелени храсти са обичани заради нежните си бели цветове и прекрасен аромат – и сега е моментът да започнете да торите вашите, за да сте сигурни, че ще виреят до лятото.

Направете това и цветовете на гарденията ще избухнат

Гарденията може да ви възнагради с ароматни, живописни цветове, но те изискват доста специфичен набор от условия, за да достигнат пълния си потенциал. През април ще трябва да подхраните гарденията си със специално формулиран тор, преди да ги подхранвате редовно, след като започне вегетационният период.

Да се ​​научите как да отглеждате гардении може да ви се стори предизвикателство, но напредъкът през пролетта може да е от решаващо значение. По-долу експертите обясняват кога и как да подхранвате гарденията си, за да ги подготвите за успех през следващите месеци.

Защо да торим гардении през април?

„Април е времето да наторим гарденията, за да ги подготвим за дълъг цъфтеж“, обяснява Дрю Суейнстън , редактор на съдържание в Homes & Gardens . „Те са капризни растения, както и гладни за растения, които се нуждаят от много хранителни вещества през целия сезон.“

Тези тропически растения предпочитат топла, влажна и леко засенчена среда, но ключът е киселинната, добре дренирана почва. Торът, който използвате, трябва да е предназначен за киселиннолюбиви растения – и след като започнете да ги подхранвате през април, ще трябва да продължите да торите гарденията си редовно, докато цъфтят.

Как да наторим гардении

„Когато подхранвате гардении през април, използвайте специално формулиран тор“, съветва Дрю. „Тези торове често се продават като продукти за азалии или рододендрони и винаги ще бъдат маркирани като подходящи за растения, които предпочитат киселинни условия.“

„Смесете разтворимия тор с вода и го използвайте, за да поливате гарденията си“, казва Дрю. „Продължавайте да подхранвате растенията поне веднъж месечно през целия вегетационен период.“

Гардениите виреят във влажна, но не подгизнала почва – така че е добре да се уверите, че поне 2,5 см почва е леко изсъхнала, преди да полеете отново. (Същото важи и ако се грижите за гардении на закрито .)

Ако обаче започнете да забелязвате, че гарденията ви цъфти по-малко (или поне по-спорадично), торенето не е единственото нещо, което трябва да имате предвид. Всъщност ще искате да премахвате прецъфтелите цветове на гарденията дори по-редовно, отколкото да ги торите: експертите предлагат да премахвате прецъфтелите цветове всяка седмица през целия сезон, за да насърчите здравословния растеж.

Така че, макар април да е най-доброто време да започнете да торите гардении, ще искате да се подготвите и за няколко други задачи по поддръжката.