Този плод ускорява узряването на доматите

В края на сезона последните домати упорито се опитват да узреят на храстите, но това отнема време. Един обикновен домакински предмет в комбинация с един достъпен плод може да ускори процеса няколко пъти. Чист пластмасов контейнер с капак се превръща в камера за зреене. В него се създава специален микроклимат, а ефектът на зреене се ускорява от добавянето на ябълки.

Ускоряване на зреенето на доматите с помощта на ябълки и пластмасов контейнер

Кафявите или побелели плодове се откъсват внимателно от клоните. Важно е да изберете домати без увредена кора. Една или две узрели ябълки се поставят на дъното на контейнера. Ябълките отделят природния газ етилен. Доматите се поставят отгоре, не твърде близо един до друг. Плодовете трябва да имат достъп до отделящия се газ.

Съдът се покрива с капак и се поставя на тъмно и топло място. Идеалната стайна температура е около 20-25°C. Етиленът, отделян от ябълките, действа като хормон на зреенето. Той задейства биохимични процеси в доматите. Забележимо зачервяване може да се наблюдава след 3-5 дни. Скоростта зависи от началната зрялост на доматите.

Контейнерът се отваря периодично за проветряване. Това предотвратява образуването на конденз и евентуално разваляне на плодовете.

Този метод е особено полезен в края на сезона. Той ви позволява да съберете реколтата преди настъпването на студеното време или маната по растенията. Използването на пластмасов контейнер осигурява равномерно узряване. Плодовете стават червени и вкусни.

Още начини за ускоряване узряването на доматите

Спрете поливането и торенето един месец преди очакваната дата на прибиране на реколтата. Започнете да премахвате 2-3 листа седмично в продължение на един месец. Месец преди прибирането на плодовете, откъснете върховете на растенията.

Първите 2 метода ще доведат до намаляване или спиране на притока на влага към растението и, следователно, на хранителни вещества. Производството на етилен ще се увеличи рязко и доматите ще узреят бързо.

Премахването на върха и всички издънки на растението ще помогне да се спре образуването на нови плодове и гроздове, а всички постъпващи минерални елементи ще бъдат насочени директно към вече оформените плодове.

Тъй като етиленът се отделя в атмосферата, той ускорява узряването на други плодове по храста. Затова не берете всички узрели домати от храста. Опитайте се да оставите един или два червени домата сред зелените.

