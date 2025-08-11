Гниене в горната част на доматите: Как се лекува?

Какво е горно гниене на доматите и какви са причините за него?

За много градинари, които с нетърпение очакват първата си реколта от домати, появата на гниене на горната част може да бъде истинско разочарование. Този проблем е причината да изхвърлите плодовете веднага от храста, но всъщност това не е болест и е лесно предотвратимо и лечимо състояние, считат опитните градинари.

Върховото гниене не е гъбично или бактериално заболяване, а физиологично разстройство, причинено от недостиг на калций в плода. Симптомите се появяват на върха на плода под формата на малко воднисто петно, което с течение на времето се увеличава по размер, потъмнява и става сухо и кожесто. В този случай това увреждане е необратимо и повреденият плод не може да бъде спасен.

Основната причина е неспособността на растението да абсорбира калций и да го доставя на плодовете в достатъчни количества. Най-често това се случва поради нестабилен напоителен режим: резките промени във влажността на почвата, когато периодите на суша се заменят с обилна влага, нарушават механизма на усвояване на минерали. Освен това, усвояването на калций може да бъде негативно повлияно от излишък на други минерали (по-специално калий или магнезий) или ниско ниво на pH на почвата.

Как да различим горното гниене на доматите от късната фитофтора?

Градинарите често погрешно бъркат горното гниене с мана, което води до неправилно третиране. Много е лесно да ги различите, ако обърнете внимание на основните признаци:

Горното гниене засяга само плода. Обикновено ще го забележите на върха на домата, където преди е бил цветът.

Фитофтората, от друга страна, е гъбично заболяване, което се разпространява бързо в цялото растение. Започва по листата и стъблата, където се появяват влажни кафяви петна. С течение на времето болестта се разпространява и по плодовете, а при условия на висока влажност по тях може да се появи бяло покритие.

Може ли доматите да се съживят след мана?

Горно гниене на доматите: как да се лекува

Дори и да забележите признаци на гниене на горната част, не се паникьосвайте. Въпреки че не можете да спасите повредените плодове, можете да предотвратите засягането на останалата част от реколтата си. Започнете с премахване на всички плодове, които показват признаци на гниене – те няма да узреят и само ще изсмучат енергията на растението.

За бърз ефект растението трябва да се третира със спрей с хелатен калций. Калцият в тази форма се абсорбира почти мигновено, което позволява бързо да се защитят плодовете, които тепърва се формират. Като алтернатива или допълнителна мярка може да се приложи кореново торене с калциев нитрат, но в малко по-ниска концентрация - 15 гр на 10 л вода, за да не се предизвика излишък от азот.

