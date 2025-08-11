Трябва ви само един продукт от кухнята и доматите ще дават плодове до септември, а плодовете им ще са по 500 гр всеки

Фитофтората е коварният враг на всеки градинар, който отглежда домати в градината си. Тази гъба бързо унищожава доматите, засягайки не само плодовете, но и самите храсти. Най-лошото е, че началото на болестта остава незабелязано: първите признаци се появяват, когато вече е твърде късно да се спаси реколтата.

Ако на гърба на листата се появи бяло покритие, плодовете са покрити с тъмни петна, стъблата потъмняват, а цветовете изсъхват - това са тревожни сигнали: доматът е нападнат от мана. Болестта се развива бързо, оставяйки все по-малко шансове за спасение. Има само един начин да се спаси реколтата - да се действа незабавно! Необходимо е да се укрепят растенията и да се повиши тяхната устойчивост, като се прилага ефективна превенция при първите признаци.

Кисело мляко за здрава и обилна реколта от домати

Бактериите от кисело мляко са естествено оръжие срещу късната болест. Ето защо опитните градинари използват киселото мляко като ефективно средство за поливане на домати. То не само измества гъбичките, но и укрепва растителните клетки, правейки плодовете по-големи, по-сочни и по-вкусни. За да приготвите лечебен разтвор, смесете киселото мляко с утаена вода в съотношение 1:1. Разбъркайте добре и поливайте изключително в корена. Приблизителната норма е 1 литър на храст.

Гниене в горната част на доматите: Как се лекува?

Основното правило е да се използва само натурален, пресен квас без никакви добавки. Торенето трябва да се извършва вечер или в облачен ден, за да се предпазят корените от изгаряния. Това просто, но ефективно средство не само ще засили имунитета на доматите, но и значително ще увеличи добива и ще помогне на растенията да устоят на късната болест.

Доматите могат да се подхранват не само с кисело мляко, но и с кефир. Всичко, от което се нуждаете, е престояла вода със стайна температура и кефир без значение от процента съдържание на мазнини. Вместо кефир можете да използвате натурално кисело мляко без добавки или суроватка. Съотношението е следното: 100 мл ферментирал млечен продукт се разтваря в 900 мл вода. Този тор се прилага на всеки 10 дни в корена.

Мана по доматите: Спешни мерки, които ще спасят реколтата

В допълнение към кореновото подхранване, листното подхранване може да се извърши чрез пръскане на разтвора с помощта на пулверизатор с фино диспергирана дюза. Пръскането се извършва сутрин или вечер.

Според градинарите, редовната употреба на такъв тор помага за формирането на мощна коренова система, укрепване на стъблото и развитие на здрава вегетативна маса.

Може ли доматите да се съживят след мана?