Вечнозелени дървета, които ви осигуряват уединение през цялата година

Дърветата са перфектни естествени варианти за уединение, но много от тях губят листата си през зимата. В тази връзка, ако искате да запазите уединението си през цялата година, тогава вечнозелените растения са правилният избор. Освен че скриват природата си, има много предимства за отглеждането им. Като начало, те подчертават естествената красота на пейзажа. Те също така осигуряват сянка, което означава облекчение от слънчевата топлина, ако са близо до дома ви. Вечнозелените растения дори осигуряват хубава звукова бариера и помагат за спиране на вятъра. Те са и издръжливи, като растат на всеки континент на Земята с изключение на Антарктида, според Gardening Guides.

Ако обмисляте да добавите едно или две вечнозелени растения към имота си, има десетки разновидности, от които да избирате; докато някои могат да достигнат извисяващи се височини, има по-малки видове вечнозелени растения за дворове с ограничено пространство. Търсихме в интернет и открихме 15 вечнозелени растения, които осигуряват уединение, като същевременно изглеждат абсолютно великолепно.

Италиански кипарис

Ако търсите вечнозелено растение, което расте бързо, може би е добре да помислите за отглеждане на италиански кипарис (Cupressus sempervirens). Тези дървета са лесно разпознаваеми по тънката си пирамидална форма, което ги прави идеални за оформяне на пътека или алея. Лесни са за грижи и могат да понасят различни видове почва, както и сухи сезони, според Университета на Редландс .

Сапфирен кипарис

Както подсказва името, сапфирените кипариси (Cupressus arizonica) имат синьо-зелена листа. Понякога се използват за коледни елхи , но са отлични за уединение, защото растат бързо. Повечето не превишават диаметъра си повече от 3,6 метра, а средната височина е около 9 метра, според Вашингтонския държавен университет .

Дъгласова ела

Според Gardening Know How , има два вида дугласови ели (Pseudotsuga menziesii) - крайбрежният вариант и сортът от Скалистите планини. Крайбрежните дугласови ели са по-високи и растат по-бързо от сорта от Скалистите планини и двата вида ще осигуряват прекрасна зеленина през цялата година . След като дървото се установи, то ще изисква минимални грижи.

Кедър Деодар

Друг кедър, който може да осигури на вашия имот много уединение, е кедърът Деодар (Cedrus deodara). Тези дървета имат дълги клони, които увисват с иглички, които стават златистозелени през лятото, както отбелязва Gardenia . Те растат бързо и са сравнително лесни за грижи. Освен това, не растат твърде високи или широки, което ги прави идеални за по-малки площи.