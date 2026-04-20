Засадете тази билка и кърлежите ще избягат от градината ви

Кърлежите са малки, но могат да причинят сериозни проблеми. Те хапят, хранят се с човешка кръв и могат да причинят алергични реакции при чувствителни хора. Още по-лошо е, че кърлежите пренасят редица бактериални и вирусни заболявания, които могат да навредят на здравето ни. За щастие обаче има начини за възпиране на кърлежите в и около дома, като например засаждане на ароматни билки. Оказва се, че лавандулата, в частност, не е просто красив ароматен храст. Макар че няма да елиминира кърлежите, тя може да направи дома и градината ви по-малко привлекателни за тези досадни насекоми.

„С нарастването на болестите, пренасяни от кърлежи, е изключително важно да използваме всяко средство в нашия арсенал за превенция“, каза д-р Невена Зубчевик, медицински специалист с образование в Харвард и сертификат, в интервю за Global Lyme Alliance . В интервюто д-р Зубчевик насърчава употребата на лавандула „като естествена линия на защита срещу кърлежи“. Лавандулата (Lavandula spp.) съдържа репелентни съединения, като линалоол, камфор, борнеол и лавандулил ацетат, които взаимодействат с рецепторите за миризма на насекоми по същия начин като синтетичните репеленти. Линалоолът, по-специално, е толкова ефективен при отблъскване на насекоми, че е включен в търговските пестициди. Разбира се, без значение колко ефективно може да изглежда едно отделно растение, то не може да държи кърлежите далеч напълно. Винаги вземайте допълнителни мерки , за да защитите себе си и дома си от кърлежи, в допълнение към лавандулата.

Засадете лавандула близо до жилищни помещения, за да държите кърлежите далеч

Ако целта ви е да използвате лавандулата като естествено средство против кърлежи, къде я засаждате наистина има значение. Трябва да я отглеждате близо до местата, където кърлежите обикновено влизат в дома - например, близо до прозорци, врати и всякакви други отвори. Лавандулата расте добре в саксии, които са преносими. Поставете контейнери с лавандула близо до вътрешни дворове, пътеки, веранди или други често използвани открити жилищни пространства. За да подсилите защитата си срещу кърлежи, засадете лавандула редом с други растения, които държат кърлежите далеч от двора и които имат подобни условия за отглеждане, като розмарин и мащерка. Разстоянието между растенията е поне 30 до 60 см едно от друго.

Лавандулата се нуждае от слънчево място, за да вирее; този цъфтящ храст не вирее добре на сянка. Ако отглеждате саксийни растения на закрито - например близо до вратата на затворената ви веранда - за да отблъснете кърлежите, уверете се, че е близо до прозорец или използвайте лампи за отглеждане на стайни растения, където слънчевата светлина е ограничена. Лавандулата предпочита добре дренирана почва, която е неутрална до леко алкална. Ако можете да го избегнете, не засаждайте лавандула в глинеста или постоянно влажна почва.

За максимално възпиране, комбинирайте тази стратегия, фокусирана върху лавандулата, с други градинарски стратегии против кърлежи. Избягвайте отглеждането на растения, които привличат кърлежи, като папрати, къпини или треви. Кърлежите често се пренасят в жилищните дворове с елени - и зайци, наред с други бозайници - така че избягвайте растения, които елените обичат да ядат, като хости и слънчогледи. Всъщност, лавандулата може дори да възпре тези сладки, но досадни тревопасни животни с опияняващия си аромат.