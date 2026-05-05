Засадете този бързорастящ сорт репички в саксии за вкусна реколта за нула време

Отглеждането на зеленчукова градина в саксии е изключително възнаграждаващо хоби, което ни кара да се връщаме година след година. Въпреки това е трудно да не се чувстваме нетърпеливи за изобилната реколта.

Репички в ранна пролет: как да осигурим бърза реколта

Слава Богу за бързорастящите култури като репичките „Cherry Belle“ (Raphanus sativus „Cherry Belle“), които са забавни за добавяне към салати или за консумация директно от вашата градина в контейнери. Бързото им развитие прави тези лесни за отглеждане зеленчуци толкова възнаграждаващи, колкото и вкусни, и те са едно от растенията, които можете успешно да отглеждате в контейнери.

Засаждане на репички: Защо опитните градинари слагат лед в дупката?

Дори и да отглеждате градина в лехи или редове, винаги е изкушаващо да посеете още няколко семена в контейнери, за да разширите градинската си площ. Когато започнете да планирате, не забравяйте, че репичките са един от вкусните, студоустойчиви зеленчуци, които можете да засадите през пролетта . Тъй като сортът „Cherry Belle“ е малък, можете лесно да отгледате връзка в саксия или кашпа на терасата си. За най-добри резултати и бърза реколта обаче, не забравяйте да вземете предвид нуждите на растението от растеж.

Съвети за бързо отглеждане на репички „Cherry Belle“ в саксии

Този сорт с очарователно име е гроздовидна репичка, която достига от ½ до ¾ инча в диаметър и е готова за прибиране само след 24 дни. За да отглеждате своя собствена, започнете със семена, като например семена от репички Everwilde Farms Organic 'Cherry Belle' , и ги разпределете на разстояние 3 см. едно от друго - струпването им няма да е от полза. Засейте ги в рохкава почва, богата на органична материя, за да могат корените лесно да се развият. Също така, уверете се, че ги сеете в хладно време - това не е една от културите, които виреят в горещи условия. Ако посеете семената в саксии твърде късно, растенията бързо ще се размножат, преди зеленчукът да се развие, и ще пропуснете вкусната си съставка за салата.

Няма причина да не отглеждате репички „Cherry Belle“ в саксии, но не забравяйте да изберете правилния вариант саксия за вашата градина – такава, която има дренажни отвори. Тези отвори са по-важни от това дали контейнерът ви е направен от пластмаса, дърво или глина, тъй като те ще предотвратят преовлажняването на почвата. След като имате правилната саксия и почва, осигурявайте редовно поливане на растящите корени и зеленчукът бързо ще узрее.