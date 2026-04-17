Засаждане и пресаждане на парично дърво

С растежа на паричното дърво може да се нуждае от пресаждане. Самото растение има плитки корени и може да не се разшири много, но с по-високото си състояние може да се нуждае от повече опора от основата, за да не се преобърне. Купете саксия, която е около 5 см по-голяма от съществуващата, с дренажни отвори. Обърнете съществуващото растение и внимателно го издърпайте от нея. Отстранете корените, за да не се уплътнят. Пресадете в нова саксия с нова почвена смес. Уплътнете и засадете растението на около 2,5 см под ръба, за да не се разлее водата, когато поливате растението. След пресаждането проверете дали се нуждаете от по-голяма тава. Полейте растението.

Презимуване

Тъй като паричното дърво се отглежда като листно стайно растение на закрито, то изисква минимални промени през зимата. Не торете растението и поливайте по-рядко. Ако е възможно, увеличете усилията си за повишаване на влажността, тъй като въздухът често е твърде сух през зимата.

Често срещани вредители и растителни болести

Подобно на други листни стайни растения, паричните дървета могат да бъдат нападнати от паякообразни акари , листни въшки, брашнести дървеници и гъбни комари. За да контролирате паякообразните акари и листните въшки, напръскайте растението с инсектициден сапун. Брашнестите дървеници могат да бъдат премахнати, като се избършат с памучен тампон, потопен в алкохол. Гъбичните комари показват прекомерно поливане и могат да бъдат възпирани чрез по-малко поливане, както и чрез нанасяне на около 1,5 см градински пясък върху почвената смес.

Болестите включват листни петна и кореново гниене. Листните петна могат да бъдат причинени от антракноза, гъбично заболяване, което уврежда листата. Отстранете засегнатите листа. Когато поливате, не допускайте попадане на вода върху листата и намалете пулверизирането. Ако проблемът е сериозен, помислете за пръскане с меден фунгицид.

Кореновото гниене често се причинява от прекомерно поливане и е гъбичен проблем, който унищожава корените. Поливайте по-малко и помислете за пресаждане в по-добра смес, в случай че сместа ви не е аерирана или не се оттича достатъчно бързо.

Често срещани проблеми с растението парично дърво

Паричното дърво е лесно за отглеждане стайно растение. Собствениците на растения обаче може да преполиват или да заливат растенията с вода, докато не свикнат, или може да не са в състояние да осигурят достатъчно светлина и влажност. Ако растението не получава това, от което се нуждае, то ще ви каже.

Листата пожълтяват

Това може да се дължи на сух въздух, в който случай трябва да увеличите влажността. Може да се дължи и на прекомерно поливане. Проверете почвата за влажност. Трябва да се полива, когато горните 5 см почва са сухи. Уверете се, че почвата има добър дренаж.

Листата стават кафяви

Хрупкавите, кафяви листа могат да бъдат причинени от недоливане на вода, като в този случай трябва да поливате по-често или обилно (за да не изтече през дренажните отвори). Това може да бъде причинено и от сух въздух. Опитайте се да увеличите влажността, като поставите растението в тава с вода и камъчета и го напръскате с пулверизатор.

Увиснали листа

Ако зелените листа увисват, това може да е знак, че растението не получава достатъчно вода (растението е увехнало) или твърде много вода (почвата е наситена и растението не може да получи кислород от нея). Ако почвата е и суха, значи сте прекарали недоливане. Ако почвата е влажна, значи поливате твърде много или твърде често.

Наклонено растение

Ако растението е наклонено на една страна, то се нуждае от повече светлина. Ако не може да се осигури повече светлина, завъртайте растението често, за да расте симетрично, тъй като растенията са склонни да се накланят към източник на светлина, когато той е недостатъчен.