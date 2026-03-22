Как да компостирате листа, за да обогатите почвата в градината си

Ако имате натрупани листа по моравата и в градината, вместо да ги събирате на купчини и да ги слагате в чували, които да поставите на бордюра, бихме ви предложили да ги компостирате. Листата са пълни с хранителни вещества, които ще бъдат от полза за вашите цветя, храсти и дървета, а също така са полезни за почвата. Компостирането създава затворена система, като запазва и връща богати на хранителни вещества в екосистемата.

Защо компост от листа?

Листата са богат на хранителни вещества ресурс, точно както клоните, клонките, хартията и кухненските отпадъци, и когато бъдат разградени, осигуряват важни хранителни вещества за вашата градина. Компостирането на листа е естествен начин за рециклиране и връщане на минерали и хранителни вещества в почвата. Освен това, компостирането спестява пари - не е нужно да купувате добавки, като оборски тор, компост или хумус, за да обогатите почвата. „Листата са безплатен ресурс и начин на природата да върне хранителните вещества в земята“, казва Стефани Търнър , агент по градинарство в Clemson Extension и координатор главен градинар за окръг Грийнууд. А компостирането на листа означава по-малко изхвърляне на боклука. „Едно от предимствата на компостирането на листа, което се пренебрегва, е улавянето на въглерод, което предпазва листата от попадане на сметища“, казва Бейли Ван Тасел, автор на „ Живот в кухненската градина “ .

Да нарязвате или да не нарязвате листа

След като съберете листата, можете да ги накъсате или да сложите цели листа в компоста. Накъсването на листата не е необходимо, но може да направи процеса по-лесен и по-бърз в дългосрочен план. Накъсаните листа съкращават процеса на разграждане в компоста. „Накъсването на листата намалява времето, необходимо за процеса на разлагане, и улеснява смесването и обръщането на купчината“, казва Търнър.

Не се притеснявайте, ако не искате или не можете да ги нарежете. „Напълно нормално е да компостирате цели листа, ако нямате средства за това“, казва Търнър. Когато добавяте цели листа, смесете ги с купчината компост, за да избегнете сплъстяване. „Сплъстените слоеве могат да възпрепятстват влагата и въздушния поток, от които организмите в купчината се нуждаят, за да извършват работата си по разлагане“, казва тя.

Как да изградим компостна купчина

Купчина листен компост може да се направи в определен контейнер за компост или чрез направата на купчина, за предпочитане на сенчесто място, защитено от вятъра, за да не бъде отнесена от вятъра. „Нивото на азот, размерът на листата и нивото на влажност ще определят колко бързо ще се трансформира в компост“, казва Ван Тасел.

Смесете зелени и кафяви цветове

Изсушените листа, заедно с мъртви или други изсушени растения, дървесни остатъци и нарязана хартия, включително вестници и картон, се считат за кафяви, известни още като въглерод. Междувременно, зелените или азотните остатъци се състоят от окосена трева, кухненски отпадъци и оборски тор. „[Листата] са добър източник на въглерод за компостната купчина, за да компенсират азота, внесен от зеленчуковите остатъци“, казва Търнър. „Целият процес работи най-добре, когато се съсредоточите върху балансирането на компостирането - оптимално съотношение на кафяви и зелени части и правилна влажност и аерация.“ Препоръчителното съотношение е 30 части въглерод към 1 част азот на база тегло или 30:1, добавя тя.

Поставете слой от зелени, след това кафяви, след това зелени и така нататък, за да създадете купчина компост. „Наслояването на компоста е важно, защото позволява по-добра аерация“, казва Ван Тасел. „Запазете зелените и кафявите си растения и след това ги добавете към купчината компост на слоеве, те ще се разградят по-ефективно“, добавя тя.

Направете купчина с добър размер

Стремете се да изградите купчина, която е по-голяма от 90 см височина и ширина, но не по-голяма от 1,5 м височина или ширина. Поставете я на защитено място, където няма да бъде засегната от вятър или твърде много слънце.

Имайте по-малки парчета

Размерът на целия материал влияе върху това колко бързо ще се разложи. „Колкото по-малки парчета започнете, толкова по-бърз ще протече процесът на компостиране“, обяснява Търнър. „По-твърдите, дървесни материали трябва да се нарежат на по-малки парчета, за да се ускорят нещата.“

Поливайте купчината

Компостът се нуждае от азот и въглерод, заедно с кислород и вода, за да се разгради правилно. Ако вали, вероятно не е необходимо да добавяте вода. Проверете купчината, за да се уверите, че е влажна, но не и подгизнала или прекалено мокра. Ако купчината е твърде влажна или твърде суха, това ще попречи на процеса на разграждане.

Обърнете компоста

Колко често обръщате купчината е фактор за това колко скоро ще имате компост за използване в градината. Обръщането на купчината аерира компоста и помага за процеса на разлагане. Добре направената купчина ще се нагрее в средата. „Обръщайте купчината, за да преместите материал от външната страна на купчината в центъра, така че всички части на купчината да се обърнат във „фурната“ в центъра на купчината“, казва Търнър.

Обръщането на купчината ежедневно ще ускори процеса. „Пропускането на дни може да добави седмици към процеса“, казва Търнър.

Как да разберете кога компостът е готов

Когато компостът е готов, ще забележите, че прилича на почва. „Ще бъде с богат, тъмнокафяв цвят и центърът на купчината вече няма да се нагрява значително“, казва Търнър. Вземете малко компост, който ще бъде ронлив, и го помиришете. „Ще мирише на чисто и земно като гората“, казва Ван Тасел. Проверете и за важни животни. „В добрата купчина компост ще има земни червеи“, добавя тя. Според Търнър, „ако се направи добре, купчина с височина 90 см може да е готова за две до три седмици.“