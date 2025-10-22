Засаждане на лалета през октомври

Октомври е сезонът за бране на ябълки, тиквени латета с подправки и хрупкави листа. И докато обличате любимия си пуловер и подготвяте дома си за есента със забавни „Направи си сам“ проекти и декорации, последното нещо, за което мислите, са пролетните цветя. Но истината е, че октомври е идеалното време за засаждане на лалета. Ако искате прекрасни пролетни цветове, есента е моментът, в който трябва да се погрижите за лалетата.

Как да засадите лалета през есента за изобилие от цветове през пролетта?

Това е така, защото луковиците на лалетата трябва да прекарат известно време на студено, за да стартират процеса си на цъфтеж, процес, наречен „студен покой“, който се случва естествено през зимата. Засаждането през октомври означава, че им давате достатъчно време да пуснат корени, преди да настъпи зимата и луковиците да заспят до пролетта. С идването на пролетта ще се радвате, че сте се погрижили да засадите тези луковици в земята.

Как да засадите луковици на лалета през есента

Лалетата обичат слънцето, но не обичат топлината. Затова е най-добре да ги засадите на слънчево място, тъй като температурите остават ниски между октомври и март.

Имайте предвид, че лалетата не обичат да стоят във влажна почва, така че се нуждаете от добре дренирана почва. Ако е необходимо, можете да подобрите тежката глинеста почва в градината си с органична материя, като компост. Добавянето на пясък също може да бъде просто средство за подобряване на почвата, което ще помогне на лалетата ви да процъфтяват и да избегнат гниене на луковиците.

След като сте избрали мястото, е време за засаждане. Вземете лопата и изкопайте около 20 см в земята, където искате да засадите лалетата. След това поставете луковиците в дупките със заострената част нагоре. Луковиците могат да бъдат на разстояние до 10 см една от друга, но можете да ги раздалечите по-близо, ако искате по-рядко цветно легло. Покрийте луковиците с изкопаната почва, внимателно, за да сте сигурни, че няма да ги преобърнете. Уплътнете леко почвата, за да я стегнете, и полейте.

Лалетата ще цъфтят с пищни цветове, ако сложите това в дупката им за засаждане през октомври

За да сте сигурни, че луковиците ще растат, следете времето. Ако вали, не е необходимо да поливате, но можете да поливате, когато времето е особено сухо (две или три седмици без дъжд). Ако искате да предпазите луковиците от животни като катерици, помислете за добавяне на малко телена мрежа върху почвата. Утежнете я с тухла или камък и я отстранете едва когато растенията започнат да поникват през пролетта.