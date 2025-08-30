Защо доматите не узряват и как да им помогнете?

Понякога узряването на плодовете отнема твърде много време. Може да има много причини. Как можем да помогнем на растенията?

Да се ​​наслаждаваш на пресни, узрели домати директно от градината се е превърнало в привилегия. Производителите обаче знаят, че достигането до узрели плодове не е лесно и понякога е обезсърчително.

Този зеленчук има свои собствени изисквания, трябва да се предпазва от растителни болести и вредители, да се полива и тори, но понякога дори това не е достатъчно.

Капризен домат

Необходимо е да се знае какъв вид сорт или хибрид е. Разликата между ранните и късните сортове по отношение на зреенето може да бъде повече от месец. Обикновено прибирането на реколтата отнема от 90 до 110 дни.

Как се разбира, че на доматите им липсва калций?

Понякога се случва плодовете да останат зелени твърде дълго и да не променят цвета си. Причината за това явление може да е неадекватно подхранване и лошо поливане. Често, в желанието да имаме най-добрите растения и най-едрите плодове, количеството на внесените торове се преувеличава, особено на азотните. Поради тази причина е необходимо балансирано подхранване. През втората част на вегетацията количеството на азота намалява, а на калия се увеличава. Най-добре е растенията да се подхранват само два до три пъти през вегетационния сезон.

Друга причина е прекомерното поливане . В стремежа си да направят всичко възможно, градинарите прекаляват с количеството вода. Вярно е, че доматите консумират големи количества вода, но растенията ще се възползват от намаляването ѝ.

В някои случаи трябва да позволите на почвата леко да изсъхне и да ѝ липсва влага преди следващото поливане. Растението ще изпита лек стрес, което може да е спусък за узряване на плодовете.

Настройване на мрежа

Излагането на мястото на слънчева светлина е третата причина, която може да доведе до забавено узряване. Твърде много слънце е отрицателно в този случай. Необходимо е да се монтира засенчваща мрежа, която ще намали светлината.

Най-честата причина доматите да не цъфтят

Температурата и метеорологичните условия могат да допринесат за дългото чакане. Оптималната температура за зреене е между 20 и 25ºC. Когато температурата надхвърли 29ºC, процесът на зреене е много бавен. Колкото по-дълъг е периодът на високи температури, толкова по-голяма е вероятността за бавно зреене, но също така и плодовете да бъдат по-киселинни, защото процесите в тях не протичат както трябва.

Не бива да забравяме и важността на редовната резитба и прищипване , т.е. премахване на върха на растението, в средата на август. Твърде много зелена маса води до голям брой малки плодове, а листата извличат хранителни вещества. Растение, на което не е отрязан връх, продължава да расте, образувайки нова листна маса, цветове и плодове, което забавя узряването на долните нива през края на лятото.