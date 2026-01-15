Защо покафеняват листата на спатифилума

Мирните лилии са популярни стайни растения, защото са красиви и лесни за отглеждане. Мирните лилии обаче са известни с един често срещан проблем: листата им покафеняват. Тези обезцветени листа развалят целия им буен, тропически вид, така че е досадно, когато се случи. Има много причини листата на вашата мирна лилия да покафеняват. Повечето грозни листа са причинени от проблеми с водата, сух въздух, неравномерна температура и твърде много тор. Ето как да забележите проблема и как да го отстраните.

Това е най-добрата почва за спатифилума през зимата, за да цъфти обилно

1. Подводно потапяне

Кафявите връхчета на листата на миролюбивия лилей могат да бъдат знак, че растението ви не получава достатъчно вода. Първият знак, че вашият миролюбив лилей е жаден, ще бъдат пожълтели и увяхващи листа. Когато листата покафенеят, те умират и растението ви има нужда да се заемете с лейката.

Поправете го: Поливайте вашата мирна лилия на постоянен график, който поддържа почвата постоянно влажна.

2. Преполиване

Ако листата на вашата мироцветна лилия започнат да покафеняват, може би давате на растението твърде много вода. Преполиването е една от основните причини за кафяви връхчета на листата при мироцветната лилия. Ето как твърде много вода води до покафеняване на листата: почвата се овлажнява толкова много, че корените на мироцветната лилия се задушават от вода. Те не могат да абсорбират хранителни вещества и влага от почвата, така че мироцветната лилия умира от глад. Докато гладува, листата умират. Те пожълтяват, след което покафеняват и накрая окапват. Преполиването може дори да доведе до гниене на корените на мироцветната лилия . Те умират, оставяйки растението без начин да се храни.

Поправете го: Спрете поливането и оставете почвата на вашата миролюбива лилия да изсъхне. Поливайте растението си на постоянен график , за да поддържате почвата на миролюбивата лилия постоянно влажна. Ако кореновата ви лилия е развила гниене, пресадете растението в нова почва. Отрежете изгнилите корени, когато пресаждате растението.

3. Химикали във водата

Мирните лилии могат да бъдат чувствителни към химикали във водата от чешмата , особено флуорид.

Поправка: Използвайте филтрирана вода, дестилирана вода или събрана дъждовна вода за вашата миролюбива лилия. Дъждовната вода е най-добрият приятел на стайното растение, така че поставете кофа, за да съберете част от най-добрата вода на природата следващия път, когато вали. Ако чешмяната вода е единствената ви опция, оставете я да престои два дни, за да се изпарят химикалите.

4. Лош дренаж

Влажната почва ще причини гниене на корените и покафеняване на листата. Гниещите корени не могат да абсорбират хранителните вещества, от които се нуждае вашата миролюбива лилия. Ако не се коригира, лошият дренаж ще убие миролюбивата лилия. Не искате вашата миролюбива лилия да расте в подгизнала почва.

Поправка: Уверете се, че вашата миролюбива лилия е в съд с дренажни отвори на дъното, за да може излишната вода да се оттича. Не поставяйте миролюбивата си лилия в тава със застояла вода. Използвайте бързо отцеждаща се смес за саксии , която няма да принуди корените да стоят в подгизнала почва за дълги периоди от време. Поставете миролюбивата си лилия в съд с дренажни отвори и я засадете в бързо отцеждаща се среда за растеж. Идеална е едра смес за саксии, предназначена за арум, или можете да използвате обща смес за саксии за тропически растения и да добавите едър перлит или кора от орхидеи, за да се отцеди по-бързо.

5. Ниска влажност

Мирните лилии са родени в тропическите гори с влажен въздух. Типичните нива на влажност в домакинствата може да не са достатъчно високи, за да поддържат листата на мирните лилии зелени и здрави. Кафявите върхове на листата могат да са знак, че листата изсъхват и растението се нуждае от повече влажност.

Поправете го: Пръскайте листата на вашата миролюбива лилия с вода веднъж седмично. Поставете миролюбивата лилия в баня, където редовно вземате горещ душ. Сложете овлажнител в стаята с миролюбивата лилия. Другите ви тропически растения също ще харесат овлажнителя.