Това е най-добрата почва за спатифилума през зимата, за да цъфти обилно

Спатифилумът е известен със своите впечатляващи бели цветове и буйна зеленина, но понякога растението спира да цъфти. Това е доста често срещан проблем и изданието Express обяснява как да помогнем на растението да се върне към пищния си цъфтеж.

Ако вашият спатифилум не образува бели цветове от известно време, причината в повечето случаи е, че растението не получава условията или грижите, от които се нуждае. Експертите по градинарство отбелязват пред изданието, че цветовете на това цвете остават свежи до един месец, като постепенно пожълтяват или позеленяват и след това потъмняват. Препоръчително е да премахвате избледнелите цветове - това запазва красотата на растението и му помага да избегне разхищение на енергия.

Един от ключовите начини за стимулиране на цъфтежа е правилната почва. Отличен субстрат може да се направи чрез смесване на две части универсална почва за саксийни растения, една част перлит и една част кокосови влакна.

Важно е също да изберете правилната саксия. Спатифилумът вирее в тясно пространство, но е важно корените да не стърчат, както и да няма твърде много свободно пространство.

Експертите подчертават, че подхранването играе решаваща роля за образуването на пъпки. Новозакупените растения не се нуждаят от подхранване, но ако спатифилумът расте в една и съща саксия дълго време, наличните хранителни вещества може да са се изчерпали – в този случай само торене или пресаждане могат да помогнат.

Препоръчително е да използвате балансиран тор и да подхранвате растението приблизително на всеки два месеца. Ако забележите появата на зеленикави цветове, намалете честотата на подхранване до веднъж на всеки три месеца или намалете концентрацията на тор.

Не очаквайте забележим ефект веднага след пресаждане през зимата, но подобренията ще станат очевидни през пролетта и лятото. Слабите или лошо оформени цветове може да показват недостиг на фосфор. В този случай преминете към употребата на тор с по-високо съдържание на фосфор – той е отговорен за образуването на пъпки и стимулира цъфтежа.

