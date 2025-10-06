Зеленчуци, които можете да засеете през октомври и да берете цяла зима

Докато някои кътчета от градината бавно се подготвят за зимата през октомври, си струва да разгледате календара за сеитба за вашата зеленчукова градина. Дори и с по-хладните есенни температури, все още можете да отгледате здрави и вкусни растения в лехата - или дори в саксии на балкона или терасата.

В тази статия ще намерите списък със зеленчуци, които са идеални за сеитба през октомври.

Зимна тученица

Семената на зимната тученица (Montia perfoliata или Claytonia perfoliata) покълват най-добре, когато температурата е около десет градуса по Целзий. Растението обаче няма нищо против дори когато термометърът показва спад на температурата, което го прави идеално за сеитба на семена през октомври.

Освен това е важно да се отбележи, че листата, които наподобяват млад спанак, осигуряват витамин С и пикантен вкус, като по този начин обогатяват много салати. Подобно на полската маруля, този здрав листен зеленчук се сее на разпръснато или на редове на разстояние около 15 сантиметра един от друг.

И дори в саксии и сандъчета за прозорци, зимната тученица, дава добри добиви. Веднага щом листата достигнат височина около десет сантиметра, те могат да бъдат събрани.

Зимна кресонка

Лесният за отглеждане зимен кресон (Barbarea vulgaris), известен още като билката на Света Варвара, също се гордее със здрави листа. Той не само е източник на витамин C и се използва за лечение, но се бере млад, добавя и пикантен вкус към сезонни салати, като добавка за сандвичи или се приготвя на пара като гарнитура към месо или риба.

Засят плитко на редове през октомври, този листен зеленчук може да се прибере през зимата - около дванадесет седмици след засяването. Важно е лехите да се поддържат чисти от плевели и да се поливат редовно. Ако предпочитате, семената на зимния кресон могат лесно да се засеят и в саксии.

Азиатски салати

От лека пикантност до пикантен аромат, азиатските марули предлагат истинско разнообразие от вкусове. Високото им съдържание на синапено масло прави листата не само пикантни, но и здравословни. Тези марули са универсални и в кухнята. Хубавото е, че семената могат да покълват в продължение на много години – така че ако случайно имате пакетче със семена у дома, трябва да се възползвате от тази възможност и да засадите семената през октомври.

Азиатските марули като мизуна, листен синап, комацуна и пак чой са изключително устойчиви на замръзване и затова са идеални за сеитба през есента. Засейте зеленчуците гъсто в оранжерия или под пластмасово фолио и след това ги приберете като маруля.

Ако сеете на редове, уверете се, че редовете са на разстояние приблизително 15 до 25 сантиметра един от друг. Първите листа обикновено могат да бъдат събрани около осем до девет седмици след сеитбата.

С правилния избор на култури и малко грижи, октомврийската сеитба може да осигури свежи и витаминозни зеленчуци дори през студените месеци. Независимо дали разполагате с просторна градина или само с няколко саксии на балкона, есента предлага чудесна възможност да се насладите на нова реколта.

Освен това, ранното засаждане през октомври дава преднина на растенията, така че те да се развият добре преди настъпването на сериозните студове. Така градината ви ще остане пълна с живот и вкус дори през зимата.

