Зеленчуци във вашата есенна градина, които привличат плъхове в двора ви

Не можете да се отървете от тези досадни гризачи, независимо колко капани сте поставили? Е, есенната ви зеленчукова градина може да е причината. Ако проблемът са плъховете, не можете просто да ги оставите на мира. Плъховете могат да унищожат зеленчуците ви, а също така пренасят болести. Защо изобщо плъховете са привлечени от двора ви? Ами, защото ги храните. Краставици, домати, моркови, репички, картофи и пащърнак - всички тези класически есенни градински зеленчуци - могат да привлекат нежелани гости, като плъхове, които търсят лесна храна. През есента плъховете и другите гризачи са заети да съхраняват енергия и мазнини, за да оцелеят през студените месеци, а тези зеленчуци са сред любимите им.

Плъховете ще изчезнат от дома ви с 4 мощни природни съставки

Това прави есенната ви градина неустоима мишена. Освен че съдържа зеленчуци, състоянието на есенната ви градина може също да привлича плъхове. Поддържайте градината чиста, като събирате паднали листа, повдигате развалени плодове и отваряте заплетени издънки. Бързо събирайте узрялото. Това ще елиминира възможностите за подслон или изкушение за гладните посетители. Ако искате да отглеждате някой от есенните зеленчуци в този списък и да избегнете нахлуване на гризачи, опитайте да добавите растения, които държат плъховете далеч от градината , като зимзелен, и ги подкрепете със здрава телена мрежа или ограда около лехата.

Пащърнак

Роднина на моркова, пащърнакът е кореноплоден зеленчук, който често се бере през есента и зимата, от октомври до декември. Ако в двора ви расте пащърнак, той ще привлече плъхове. Причина? Той е сладък, богат на въглехидрати и се отглежда под земята. Това е добра новина за плъховете, но лоша новина за вас, защото щом плъховете намерят стабилен източник на храна, те ще продължат да се връщат. За да ги държите навън, уверете се, че няма дупки в оградата на градината ви или че мрежата около растенията ви не е хлабава.

Репички

Репичките са хладнокръвни култури и се предлагат в два основни вида: тези, които растат най-добре през пролетта, и тези, подходящи за есента. Така че, ако отглеждате есенни репички, внимавайте за плъхове. Репичките имат силен, пикантен вкус и това е нещо, което гризачите изглежда наистина харесват. Плъховете могат да нападнат репичките ви, докато все още растат или след като са били събрани. Помислете за използването на каменни материали за озеленяване като бариера, за да държите гризачите далеч от градината си (и от дома си, впрочем).

Моркови

Плъховете често ровят под почвата и дъвчат корените, съсипвайки морковите ви отдолу, преди дори да забележите. Помислете за засаждане на лук наблизо - неговата сярна миризма е тайната за контрол на вредители като плъхове и буболечки както на закрито, така и в градини.

Краставици

Много градинари засаждат краставици за втори път през края на лятото, за да се възползват от есенния сезон на засаждане. За съжаление, градинарите не са единствените, които се възползват. Ако краставиците ви висят близо до земята в незатворено пространство, гризачите могат да ги сдъвчат. Нещо повече, гладните плъхове могат да повредят семената, преди дори да покълнат.

Грах

За есенна реколта можете да засадите грах около септември и той ще бъде готов за прибиране в началото до средата на октомври. Просто се уверете, че сте подготвили правилно почвата и следвате други съвети за засяване на късносезонни есенни зеленчуци . Редовното почистване на двора ви през есента също е от решаващо значение за успешната реколта от грах. Пренебрегната купчина листа или други органични отпадъци близо до граха ви е открита покана за плъхове и те с удоволствие ще гризат шушулките и листата, докато растенията ви все още растат.