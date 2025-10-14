Войната в Украйна:

16-ата Вечер на добродетелите на фондация "За Нашите Деца" набра 261 000 лв

Емоции, вдъхновение и магия изпълниха Sofia Event Center по време на 16-ата „Вечер на добродетелите“ на фондация „За Нашите Деца“. Под мотото „Пътешествие към светлата страна“, вечерта показа как силата на навременната грижа превръща надеждата в реалност. Благодарение на щедростта на гостите и партньорите, по време на вечерта бяха набрани 261 000 лева, които ще бъдат инвестирани в програмите на фондацията за 2026 г. и ще достигнат над 4000 деца и семейства, осигурявайки ранна грижа, образование и стабилност за семействата в нужда.

„Днес заедно направихме още една крачка към светлата страна – страна на грижа, подкрепа и надежда. Всяко дете заслужава шанс, а когато обществото обединява сили, невъзможното става възможно“, сподели Мариана Тасева, изпълнителен директор на фондацията.

Водещи на вечерта бяха актрисите Рая Пеева и Боряна Братоева, чието присъствие и магнетична енергия преведоха гостите през незабравимо емоционално пътешествие, изпълнено с топлина и вдъхновение.

Артистичната програма плени публиката с изпълненията на Тайният оркестър – камерна формация от млади музиканти, лауреати на национални и международни конкурси. Към тях се присъединиха младите таланти Валерия Стоянова и Николай Велков, а Нели Петкова и Виктор Калев – обичани български артисти – допринесоха със своята харизма и сценично присъствие. Финалното изпълнение на „Милион мечти“ обедини 12-годишно момиче, дарители и специалисти на фондацията, символизирайки сбъднатите мечти и силата на общността.

Благотворителният търг, воден от Игор Марковски, предложи изключителни предмети и преживявания, включително антични пътеписи на Феликс Каниц за България, картина на Васил Василев – Зуека, селекция от творби на български автори от FindArt, преживявания и предмети от Великобритания, Китай, Мароко и Турция, кулинарни дегустации, пътувания, тенис предмет и преживяване с Александър Василев, както и предмети на спортни легенди като Рони О’Съливан.

16-ата „Вечер на добродетелите“ потвърди, че когато общността се обединява около кауза, невидимите деца стават видими, а тяхната надежда и потенциал – реалност.

Весела Софева
Весела Софева Отговорен редактор
