5 мечки се събудиха в Белица, паркът отваря за посетители

Вратите на защитеното мечешко убежище в Белица ще отворят на 1 април тази година. Пухкавите обитатели на парка започнаха да показват своите лапи на слънчева светлина и да правят първите си крачки за годината в търсене на вкусни лакомства. Сред първите събудили се са – Рику, Теди, Сейда, Веско и Ива. Мечките Йета, Мима, Маринка и Сузана все още не са напълно излезли от хибернация и ще останат необезпокоявани, докато официално не приключи зимният им сън. Предвид затоплящото се време, това се очаква да се случи съвсем скоро, преди отварянето на парка. Миналата година Мима бе най-сънливата мечка и спа цели 165 дни.„Този сезон за първи път посетителите ще могат да посетят обновената информационна и изложбена зона, която разказва историята на танцуващите мечки и парка.

Светът през мечешки очи

Както и да съпреживеят емоционалната виртуална реалност „Дом”, която пресъздава света през очите на мечка, отнета от своя естествен дом и затворена в клетка.

Още: Парк за мечки Белица посрещна новите си обитатели от Аржентина (ВИДЕО+СНИМКИ)

Ще могат и да станат свидетели на първите месеци свобода на най-новите ни обитатели – Гордо и Флоренция, които прелетяха 13 000 км от Аржентина”, сподели ръководителят на Парк за мечки Белица Никола Попкостадинов.

Снимка Фондация “Четири лапи“

През пролетния сезон от април до юни паркът ще работи от 12:00 до 18:00 часа. А през летните месеци - от 10:00 до 18:00 часа. Последната обиколка за деня започва в 17:00 часа.

18 пухкави обитатели

Паркът в Рила планина е единственото защитено убежище за спасени кафяви мечки в България. Водени от мисията да осигурят естествена безопасна среда за спасени танцуващи мечки от страната и Балканите, ЧЕТИРИ ЛАПИ и Фондация Бриджит Бардo основават парка през 2000 г.

Още: Мечки от Аржентина са на път към своя нов живот в България (СНИМКИ)

Жестоката практика на експлоатация с цел развлечение продължава до 2007 г., когато ЧЕТИРИ ЛАПИ успешно спасява и последната танцуваща мечка, отбелязвайки края на една жестока ера.

Разположен в района на Южна Рила и Пирин, с невероятна природа от 120 декара иглолистна и широколистна гора, той предоставя свобода и среда, доближаваща се до естествения им дом.

Понастоящем 18 мечки от България, различни страни и континенти, пострадали от човешка намеса – включително животни, отглеждани в плен или при неподходящи условия живеят в защитеното убежище. Всяка мечка има индивидуален план за грижи, съобразен с нуждите ѝ.

Още: Паркът за мечки в Белица отбелязва 25 години от създаването си