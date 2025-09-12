Войната в Украйна:

БЧК отбелязва Световния ден на първата помощ със специално събитие

12 септември 2025, 08:00 часа 174 прочитания 0 коментара
БЧК отбелязва Световния ден на първата помощ със специално събитие

На 13 септември 2025 г. (събота), от 10:30 ч. под мотото „Първата помощ и климатичните промени“, Столичната организация на Българския Червен кръст ще отбележи Световния ден на първата помощ. На специално обособени пунктове в градинката на НДК до кино „Кабана“ своите дейности ще представят доброволците на БМЧК-София и Младежкия авариен екип. Гостите на събитието ще могат да усетят въздействието на алкохола върху сетивата чрез „алкохолните очила“, да развихрят творческото си въображение в специалното Арт ателие и да рисуват на тема: „Как да помогна при бедствие“, да се запознаят с техники за реакция при различни леки и животозастрашаващи състояния или да се включат в играта „Не се сърди човече“ на поляната. Предвидена е и симулация за оказване на първа помощ при инцидент между велосипедист и пешеходец.

Повече за отбелязването на Световния ден на първата помощ

По време на събитието ще бъде представена и плакатна изложба на тема „Оказване на първа помощ, която е организирана в партньорство с Националната художествена академия и със съдействието на Столичната община. До 19 септември, софиянци и гостите на града ще могат да погледнат на Първата помощ през креативния поглед на студентите от специалност „Плакат и визуална комуникация“ на НХА-София и Филиал-Бургас.

Още: БЧК откри национален кол център за консултации и информация

Точно в 12:00 ч. всички присъстващи ще се хванат за ръце и ще направят традиционната за този ден жива верига на първата помощ в знак на своята признателност, почит и уважение към всички доброволци и хора, които са били обучени да оказват първа помощ и са помогнали при спешни инциденти и различни хуманитарни програми.

От 2000 г. Световният ден на първата помощ се отбелязва през втора събота на м. септември по предложение на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец. Всички събития, организирани в този ден, имат за цел да фокусират вниманието на обществото към дейностите, осъществявани от БЧК, както и да популяризират знанията и уменията за оказване на първа долекарска помощ, за подобряване и разширяване на обучението по първа помощ в световен мащаб.

Още: БЧК дари 76 000 лв. на пострадали в катастрофи деца

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Весела Софева
Весела Софева Отговорен редактор
БЧК първа помощ
Още от Добрите новини
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес