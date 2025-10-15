Безплатни прожекции в София на филма "Синдром": За предизвикателствата на живота с деменция

Деменцията е състояние на прогресивна загуба на автономията, дължащо се на различни мозъчни заболявания, които водят до нарушения в паметта, ориентацията, способността за комуникация, поведението, преценката и организацията на ежедневието. Най-честата причина за деменция е болестта на Алцхаймер. Проблемът за ранната диагностика, превенция и грижи за хората с деменции е приоритетна тема на здравеопазването в Европа.

Хората с деменция са особено уязвима и бързо нарастваща група в целия свят, в европейските страни и особено в България, поради големия процент застаряващо население и увеличаване продължителността на живота. Спецификата на това страдание е, че засяга всички от семейството, променя хода на живота на много хора, повлиява съдби.

Българското дружество по деменции е неправителствена организация на специалисти дементолози, стремяща се да обхване целия спектър на грижите за хората с деменция – медицински, научни, социални.

По инициатива на Българското дружество по деменции продължава кампанията "ДА ЖИВЕЕМ ЗАЕДНО" за по-голяма информираност на обществото, разбиране на проблемите, съпътстващи заболяването, повишаване на чувствителността към хората с деменция и семействата им. На преден план са въпросите за разпознаването на ранните симптоми, разбиране на спецификата на заболяването, отговаряне на медицинските, психологическите, социалните потребности на хората с деменция и техните близки.

Поредица от прожекции

През 2018 и 2019 г Българското дружество по деменция организира поредица от прожекции на игрални и документални филми, свързани с Болестта на Алцхаймер. Инициативата продължаваме с две прожекции на документалния филм "Синдром" (2010 г.), продуцент Анелия Дошева, продуцентска къща Едита груп, режисьор Людмил Колев. Във филма професионалистите, хората с деменция и техните близки разказват за предизвикателствата, свързани с това опустошително заболяване.

В центъра на повествованието са лични съдби, разкриващи пътя на болестта, ролята на близкия човек, преодоляването на страха и тревогата от тежката диагноза "Болест на Алцхаймер". Филмът поставя въпросите за навременната диагностика, за адаптацията на пациентите и семействата им, за силата да се продължи напред - с обич и достойно.

Предвидени са срещи с авторите на филма, с екипа от Клиниката по неврология на УМБАЛ "Александровска" с Експертен център за невродегенеративни заболявания, протичащи с когнитивни и двигателни нарушения, ръководен от академик Лъчезар Трайков. Ще се дискутират съвременните постижения за изясняване на причините за заболяванията, протичащи с деменция, новите подходи за диагностика, новите възможности за лечение.

Прожекциите са организирани с любезната подкрепа на Международния София Филм Фест, читалище "Антон Страшимиров", София, Чешкия център, София:

20.10.2025 г. в кино "Влайкова", ул. "Иван Асен II" № 11, от 18 часа

21.10.2025 г. в Чешки културен център, бул. "Г.С.Раковски" №100, от 18 часа

Входът на прожекциите е свободен!

