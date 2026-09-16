DARA превзема САЩ: "Dancing with the Stars" започна с "Bangaranga" (ВИДЕО)

Тоталният европейски хит на 2026 г. и победител на последната "Евровизия" "Bangaranga" е напът да превземе един от най-големите музикални пазари - американският.

Хитовото шоу "Dancing With The Stars", чийто нов сезон стартира наскоро, избра именно песента-победител от България за един от откриващите си епизоди. В бомбастично откъм настроение видео, споделяно от фенове на "Евровизия" в цял свят, някои от водещите професионални танцьори на формата изпълниха зашеметяваща Ча-ча-ча именно под звуците на "Bangaranga".

Интересно съвпадение е, че DARA направи фурор именно с участието си в българския вариант на предаването "Dancing stars". През 2024 г., DARA завърши на второ място. Тя и нейният професионален партньор Димитър Георгиев – Джими станаха вицешампиони и грабнаха сребърните медали. Въпреки че не спечелиха първото място, тяхното участие остава едно от най-запомнящите се в историята на шоуто у нас.

Още: Къде е България в музикалния бизнес след победата на "Евровизия"? Данни от престижния доклад Music in The EU 2026