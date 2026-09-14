Българчета с 10 медала от Международна олимпиада по английски

Българският национален отбор се представи блестящо на Международната олимпиада по английски език в Сучава, Румъния. Нашите състезатели завоюваха общо 10 медала – 5 златни и 5 сребърни, както и 3 почетни грамоти. В отборното класиране България спечели първо място на ниво B2 с 95 точки. На ниво C1 страната ни зае второ място с 94 точки, нареждайки се след домакините от Румъния. Още: Българският национален отбор спечели три медала от Международната олимпиада по география

В индивидуалното класиране Лина Бринтнол от Средно училище „Цанко Церковски“ в Полски Тръмбеш спечели първо място на ниво B1 с общ резултат 96 точки сред 46 участници. Ренел Иванова завоюва второ място на ниво B2 сред 59 участници, като остана само на 0,25 точки от победителя. Тя е единственият състезател на ниво B2, постигнал максималните 100 точки на устната част. Още: Нашите ученици покориха Международната олимпиада по информатика

С почетни грамоти бяха отличени още трима български ученици – Марина Георгиева, класирала се на четвърто място на ниво B2 с 92,25 точки, Георги Стоименов – на осмо място на ниво B2 с 89 точки и Рад Георгиев – на седмо място на ниво C1 с 95,62 точки. Ръководители на националния отбор са Елица Върбановска от Профилирана природо-математическа гимназия в Ловеч и Мартин Росен Дамянов от Първа английска езикова гимназия в София. Още: Успех за България: Български ученици завоюваха медали и грамоти в Казахтан