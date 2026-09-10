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Крали Марко в интернет: Нов проект за безопасността на децата в социалните мрежи

10 септември 2026, 9:12 часа 699 прочитания 0 коментара
Снимка: Представителство на ЕК в България
Крали Марко в интернет: Нов проект за безопасността на децата в социалните мрежи

Нова анимационна поредица за безопасността на децата в социалните мрежи "Мила и Марко за екраните" е създадена от Представителството на Европейската комисия в България в партньорство с българското анимационно студио "Змей".

Образователните анимации имат за цел да предпазят най-малките в социалните мрежи от злонамерени приятелства, фалшиви новини и различни онлайн предизвикателства, изграждайки у тях критично мислене срещу рисковете в мрежата.

Екранните приключения на Мила и Марко са представени в 7 серии. Марко е познат още в народния епос като Крали Марко. Той, макар и лишен от дигитална грамотност, е регистриран в социалната мрежа ClickHub и винаги попада в ситуации, подобни на тези в реалните социални мрежи.

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"Главната героиня е Мила, която си идва от чужбина. Родена е в Италия и си идва в България с родителите. Тя случайно среща духа на Крали Марко, който е абсолютен... той няма никаква дигитална грамотност и попада в разни нелепи и тежки ситуации, от които Мила го спасява и по този начин му обяснява как да бъде безопасен онлайн", заяви Катя Иванова, ръководител на "Европа директно" в Сливен.

Децата са застрашени

Анимационната поредица си поставя за цел да възпита в най-малките - от 6 до 11 години, да не се доверяват на всичко и всеки в социалните мрежи и да изгради култура на дигитална хигиена в тях.

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"Децата на тази възраст всъщност са много заплашени. Те още нямат тази култура и въобще усещането за безопасност, затова е нужно още от малки да се създава, да виждат, както са ситуациите във филмчетата, дори да не са попадали, просто да имат едно на ум. И идеята е учителите и възпитателите да знаят за тази поредица и ако имат възможност, да им я показват, да я прожектират. Ние също ще я разпространяваме онлайн, за да достигне до много повече деца и превантивно да са защитени. Ние ще я разпространяваме много усилено, постоянно. Поредицата е качена вече в интернет. И през нашите канали ще я изпратим до медиите, ще я изпратим до инспекторатите на образованието, до всички училища на имейлите и съответно ще презентираме епизод по епизод", добави Иванова пред БНР.

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Според Иванова приключенията ще заинтригуват децата.

"Филмчето е направено така забавно да привлече вниманието, а вече в историята, която се развива във филмчето, те да усетят и същността", коментира тя.

"Излезе изследване на Евростат за нивото на дигитална грамотност или цифрова грамотност на българина. Ние сме много под средното. В интерес на истината – 75% е общоевропейското ниво, а ние сме с 53% в България. Докато други държави като Чехия, Словения, Дания, Финландия са почти на 92% и си мисля, че всички и в сферата на образованието, и не само, и медиите, и неправителствените организации, общини и т.н. трябва да работят в тази посока", добави още тя.

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социални мрежи деца интернет безопасност
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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