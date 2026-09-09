Спорт:

Пример за добросъседство: Смел македонски гражданин спаси от удавяне българско семейство в Гърция

09 септември 2026, 10:17 часа 664 прочитания 0 коментара
Снимка: Pixabay
Пример за добросъседство: Смел македонски гражданин спаси от удавяне българско семейство в Гърция

Макар и правителството на Северна Македония да е едно от най-враждебните към България - близостта между хората от двете страни на границата, е факт. Доказва го скорошен случай в Гърция, когато Михаил Николовски от Битоля не се поколебал и се втурнал в бурното море на гръцкия курорт Олимпиада, за да спаси тричленно българско семейство. Българите били отнесени от силни вълни навътре в морето, съобщава македонската медия prv.mk.

Михаил първо успял да издърпа съпругата, след това детето и накрая бащата, като по този начин извел цялото семейство безопасно от водата.

Смелата постъпка не останала незабелязана. След спасяването присъстващите на плажа поздравиха жителя на Битоля с бурни аплодисменти.

Събитието се е състояло точно на 8 септември - Деня на независимостта на Северна Македония, а действията на Михаил са пример за смелост, жертвоготовност и човечност в момент, когато нечий живот е бил в опасност, пише още македонската медия и определя акта на младия битолчанин като героичен. 

Добрата новина е отразена в най-малко две македонски медии prv.mk и Lady.mk, което по принцип е рядкост, тъй като новините за България обикновено при съседите ни са негативни. 

Майка му се гордее с него

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

От целия плаж синът ми Михаил скочи, издърпа първо жената, после детето и накрая бащата. Цялата тълпа на плажа го аплодира“, написа майка му в социалната мрежа. Но съобщението не е просто свидетелство за инцидента. Николовска също така се възползва от възможността да сподели гордостта, която изпитва от действията на сина си. Тя посочва, че е особено щастлива, че Михаил е израснал като човек, който в критичен момент не се е отвърнал, а е решил да помогне.

„Пиша това, плачейки, от безкрайно щастие от това в какъв мъж се е превърнал Михаил“, написа тя и добави, че днешното събитие е доказателство за нея, че човечността и характерът са най-важни, допълва Lady.mk. ОЩЕ: "Благодаря, България": Мило македонско писмо заради Кочани се появи в посолството ни в Осло (СНИМКА)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Гърция Битоля водно спасяване македонски гражданин
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес