Пример за добросъседство: Смел македонски гражданин спаси от удавяне българско семейство в Гърция

Макар и правителството на Северна Македония да е едно от най-враждебните към България - близостта между хората от двете страни на границата, е факт. Доказва го скорошен случай в Гърция, когато Михаил Николовски от Битоля не се поколебал и се втурнал в бурното море на гръцкия курорт Олимпиада, за да спаси тричленно българско семейство. Българите били отнесени от силни вълни навътре в морето, съобщава македонската медия prv.mk.

Михаил първо успял да издърпа съпругата, след това детето и накрая бащата, като по този начин извел цялото семейство безопасно от водата.

Смелата постъпка не останала незабелязана. След спасяването присъстващите на плажа поздравиха жителя на Битоля с бурни аплодисменти.

Събитието се е състояло точно на 8 септември - Деня на независимостта на Северна Македония, а действията на Михаил са пример за смелост, жертвоготовност и човечност в момент, когато нечий живот е бил в опасност, пише още македонската медия и определя акта на младия битолчанин като героичен.

Добрата новина е отразена в най-малко две македонски медии prv.mk и Lady.mk, което по принцип е рядкост, тъй като новините за България обикновено при съседите ни са негативни.

Майка му се гордее с него

От целия плаж синът ми Михаил скочи, издърпа първо жената, после детето и накрая бащата. Цялата тълпа на плажа го аплодира“, написа майка му в социалната мрежа. Но съобщението не е просто свидетелство за инцидента. Николовска също така се възползва от възможността да сподели гордостта, която изпитва от действията на сина си. Тя посочва, че е особено щастлива, че Михаил е израснал като човек, който в критичен момент не се е отвърнал, а е решил да помогне.

„Пиша това, плачейки, от безкрайно щастие от това в какъв мъж се е превърнал Михаил“, написа тя и добави, че днешното събитие е доказателство за нея, че човечността и характерът са най-важни, допълва Lady.mk. ОЩЕ: "Благодаря, България": Мило македонско писмо заради Кочани се появи в посолството ни в Осло (СНИМКА)