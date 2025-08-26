Войната в Украйна:

Български ученици спечелиха титла в световно състезание с водородни колички

Отборът на „Българско школо“ спечели световната титла в състезание с водородни колички, сглобени от самите ученици. Тази година надпреварата се провежда от 21 до 27 август в немския град Кемниц, като в нея участват отбори от 23 държави от цял свят, съобщи за БТА директорът на частното средно училище (ЧСУ) „Българско школо“ Даниела Тодорова.

Състезанието се провежда в категориите „Спринт“ (възраст 9–13 г.), „Сток“ (възраст 14–19 г.), „Хибрид“ (възраст 14–19 г.) и „Прототип“ (възраст 19+), като последната е за професионални и университетски отбори с модели, задвижвани изцяло на водородни клетки.

Отборът на „Българско школо“ е победител в категория „Сток“. Надпреварата в категория „Хибрид“ ще се състои днес, като конкурентите там са по-опитни. Тя съобщи, че сред участниците са и ученици от 18-о СУ „Уилям Гладстон“, които миналата година спечелиха първото място в Лас Вегас.

Състезанието се провежда за пета поредна година. Догодина домакин ще бъде Швейцария, а ако два български отбора спечелят там, съществува възможност следващото световно първенство да се организира в България.

В обобщение Тодорова подчерта, че този тип надпревари все още не са достатъчно популярни извън САЩ и Канада. Тя изрази надежда интересът към тях да нарасне и да привлекат повече внимание, тъй като развиват креативността на младите състезатели и уменията им за решаване на проблеми.

