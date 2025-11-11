Войната в Украйна:

Фондация "За Нашите Деца" стартира 13-ото издание на своята коледна кампания

11 ноември 2025, 11:40 часа 260 прочитания 0 коментара
Фондация "За Нашите Деца" стартира 13-ото издание на своята коледна кампания

Фондация "За Нашите Деца" дава официален старт на 13-ото издание на своята утвърдена коледна кампания „Тази Коледа чудесата правите Вие!“, която вече повече от десетилетие мобилизира корпоративни партньори, общности и хиляди индивидуални дарители в мисията да осигурят грижовна, сигурна и обичаща среда за най-уязвимите български деца.

През последните 33 години фондацията остава надеждна опора за децата и семействата, които срещат трудности. Само през изминалата година близо 4000 деца, родители и специалисти получиха подкрепа чрез разнообразните услуги на организацията – от ранна интервенция и психологическа помощ, до социални услуги, обучения и програми за семейно укрепване.

Работата на фондацията обхваща деца, лишени от родителска грижа, бебета, родени с труден старт в живота, семейства, изправени пред риск от раздяла, както и специалисти, които ежедневно работят с уязвими деца. Успехът и устойчивостта на кампанията се дължат именно на дарителите, чиито жестове на съпричастност променят съдби. Предходното, 12-о издание на кампанията, набра над 100 000 лева, които бяха вложени в ключови и дългосрочни услуги за децата в ранна възраст.

Още: Клуб “Доброносци” носи надежда, радост и развитие за децата на България (СНИМКИ)

„Да виждаме как хиляди хора и десетки компании се обединяват около каузата на децата е най-голямото доказателство, че чудесата се случват, когато сме заедно. Тази Коледа отново вярваме във Вашата доброта, защото благодарение на нея всяка година спасяваме детства и даваме нови възможности за растеж,“ споделят от фондация „За Нашите Деца“.


Възможности за включване в „Тази Коледа чудесата правите Вие“

Коледни предизвикателства

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Фондацията насърчава компаниите да организират свои празнични инициативи – благотворителни базари, тематични търгове, томболи, работилници или събития за служителите – чрез които да съберат средства в подкрепа на децата и семействата, за които Коледа не е празник, а поредно изпитание.

Още: Мисия – възможна: щастливо детство за повече деца в България!

Продукти с кауза

Средствата за кампанията могат да бъдат подкрепени и чрез закупуване на продукти с кауза. Всеки артикул е създаден с мисия – да осигури грижа, сигурност и развитие на най-малките.

Специален акцент тази година е книжката „Коледна приказка“ от Веселина Балтова, с илюстрации на Габриела Петкова. Историята следва Малката звездичка Поли в нейното търсене на отговор на въпроса какво е истинската Коледа – пътешествие, което показва, че магията на празника се ражда в добротата, споделената грижа и обичта. Всички приходи от продажбата на книгата се даряват на фондацията.

Пазаруване с кауза

И тази година „За Нашите Деца“ обединява социално отговорни компании, които през декември ще даряват част от печалбата си от избрани продукти. По този начин всеки клиент става част от промяната – с всяка покупка подкрепя реални услуги за децата в ранна възраст.

Присъединете се към коледното чудо

Фондация „За Нашите Деца“ кани компании, организации и индивидуални дарители да изберат най-подходящия начин да се включат и да заявят своето участие на charity@detebg.org.

Повече информация за кампанията и всички начини за включване е достъпна ТУК.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Весела Софева
Весела Софева Отговорен редактор
благотворителност фондация За нашите деца
Още от Добрите новини
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес