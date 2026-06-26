Кои са трите ученически проекта, които грабнаха журито на конкурса "Млад Благотворител"?

За 10-а поредна година националният конкурс „Млад благотворител“ отличи ученически благотворителни проекти от цялата страна. Събитието на Фондация „Благотворител“ се състоя на 24 юни като бяха отличени първите три проекта в националния конкурс „Млад благотворител“, който обхваща ученици от 8-и до 12-и клас от цялата страна. С тази знакова инициатива фондацията отбеляза и своята 22-ра годишнина. Финансирането за реализацията на първите два проекта се осигурява от фондация „Благотворител“.

Трите отличени проекта от издание 2026 са:

1. „Поколение Нулев отпадък“ на ученици от Природо-математическа гимназия „Акад. С. Корольов“ в Благоевград;

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2. „Светлина за живот“ на клуба на Българския младежки Червен кръст към 117. СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в Бухово;

3. „Русе – зелен и прохладен“ на ученици от Математическа гимназия „Баба Тонка“ в Русе.

Конкурсът „Млад благотворител“ е едно от най-разпознаваемите начинания на фондацията, което вече десет години насърчава гимназистите да разработват и осъществяват собствени благотворителни инициативи. От създаването на конкурса досега са реализирани 49 проекта с участието на повече от 200 ученици от цялата страна.

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Снимка: Фондация „Благотворител“

Друг знаков проект на фондация „Благотворител“ е „Постигам по-висок успех“ – насочен да подпомага с годишни стипендии ученици/младежи без родители или пребиваващи в институции, които са с успех близо до пълен отличен. Гостите се запознаха с личните истории на бенефициенти на фондацията чрез поредица от кратки видеа.

Фондация „Благотворител“ е създадена през 2004 г. с убеждението, че най-голямата ценност в обществото са децата и че чрез покрепа на тяхното образование, допринасяме за по-добър живот за нас и бъдещите поколения.

Снимка: Фондация „Благотворител“

Фондацията работи по четири основни програми:

1. „Постигане на по-висок успех“;

2. „Социална и професионална адаптация“;

3. Национален конкурс „Млад благотворител“;

4. „Добродетели“.

През годините най-големите дарители на фондация „Благотворител“ са кафе Baristo, EUROINS, Ipsos България, фондация „Григор Димитров“ и др., както и над 60 индивидуални дарители.