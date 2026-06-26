Формула за успех: Никола Цолов разкри как може да се бори за победата в Австрия

Българския лъв Никола Цолов гледа с оптимизъм към следващото изпитание от сезона във Формула 2, което ще се проведе на “Ред Бул Ринг” в Австрия. Младият пилот направи обстоен анализ на силното си представяне в Барселона и изрази увереност, че той и екипът му трябва да продължат в същия ритъм. По думите му ключът към добрите резултати остава постоянството и събирането на точки във всяко състезание, тъй като именно това ще бъде решаващо в общото класиране.

Родният талант залага на постоянството и трупането на точки в общото класиране

„Да, уикендът в Барселона бе много добър за нас. Погледнахме към това, което бе нашият потенциал и темпото ни бе близко до максимума. Да, имахме червен флаг в края на квалификацията и не можах да стартирам от полопозицията, но това ми даде възможност да се боря за победите в двете състезания. Взехме позиция на подиума и в двете състезания. След това бяхме наказани, но това е част от спорта, може да се случи“, сподели Цолов преди старта на уикенда в Австрия.

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„Да, трудно е за нас в този аспект тази година, но показваме добър потенциал и за мен това е най-важната част. Можем да се борим дори тогава, когато темпото ни не е много добро. Рафа бе стъпка пред всички този уикенд. Изпълнихме добре всичко, което зависеше от нас и спечелихме най-много точки в Монако и Барселона. Това е най-важното, което искам да постигаме в хода на сезона и продължим да правим“, добави българинът.

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