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Уникална мозайка в храма на Херакъл откриха в Хераклея Синтика

23 юни 2026, 20:00 часа 808 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Уникална мозайка в храма на Херакъл откриха в Хераклея Синтика

Археолози, ръководени от проф. Людмил Вагалински (НАИМ-БАН), откриха подова мозайка в храма на Херакъл в античния град Хераклея Синтика край Петрич. Те попаднали на находката при тазгодишните разкопки в района на храма на Херакъл, съобщи за БТА проф. Вагалински. По думите му откритието е сред най-интересните от началото на сезона, тъй като допълва значително информацията за устройството и развитието на сградата през различните етапи от нейното съществуване. Мозайката носи допълнителна информация за храма на Херакъл, който е бил богато украсен. Разкрита е малка част от мозайката, която е покривала целия храм. Проф. Вагалински поясни, че на терен е реставраторът Ренета Караманова от НАИМ-БАН, която работи по втората скулптура открита при разкопките в античния град. Още: Потвърдено: В България откриха храм на родоначалника на македонските царе

Четирицветна, с орнаменти

От запазените части на мозайката ясно се различават четири цвята, както и разнообразни геометрични орнаменти. Макар голяма част от настилката да е унищожена през вековете, археолозите са успели да документират достатъчно елементи, които позволяват да бъде направена реконструкция на първоначалния ѝ вид. Според специалистите в миналото мозайката е покривала значително по-голяма площ и е била важна част от интериора на сградата. Още: От зората на нашата ера: Откриха кладенец в античния град Хераклея Синтика (СНИМКИ)

Снимка БГНЕС

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Откритието е особено ценно, защото дава възможност за сравнение с други мозайки, намерени в района. Проф. Вагалински посочи, че новата находка се различава от мозайката, разкрита миналата година северно от храма. Двете принадлежат към различни строителни периоди и отразяват различни етапи в развитието на комплекса. Разкопките около храма продължават и през следващите седмици. Екипът очаква, че с разкриването на нови площи ще бъдат открити допълнителни части от архитектурния ансамбъл, които могат да хвърлят още светлина върху историята на античния град и култовия комплекс. Още: Мулатски следи в античния град Хераклея Синтика: Разкритие за смесен произход и висок социален статус

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Археология мозайка Хераклея Синтика Херакъл
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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