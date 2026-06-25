След робота-съветник в МС: Албания е първата държава с AI министър. България ли ще е втората?

България стъпва на пътя на внедряването на изкуствения интелект в държавната администрация и първата такава стъпка беше направена от министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, който постави началото на първия у нас неформален консултативен съвет, съставен изцяло от роботи с изкуствен интелект.

Василев покани хуманоидния робот Робърт да бъде негов съветник и той стана първият член на този нов консултативен съвет. Далеч обаче няма да е последният, защото министерството отваря вратата и за други роботи – системи с изкуствен интелект, които ще могат да се присъединят към работата на МИДТ и да добавят своята информирана и балансирана гледна точка по дългосрочните теми пред държавата.

Ходът на министерството предизвика редица въпроси дали България не е тръгнала по пътя на Албания, която стана първата държава с AI министър.

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Какво ще е мястото на изкуствения интелект в държавната администрация

Actualno.com се обърна към Министерство на иновациите и дигиталната трансформация, от където разясниха, че неформалният консултативен съвет, съставен от роботи - системи с изкуствен интелект, е консултативен и експериментален формат.

"Ролята му е да предлага анализи, сценарии и въпроси по дългосрочни теми пред държавата - икономика, пазар на труда, образование, данни, дигитална трансформация. Съветът няма правомощия да взема решения и не замества експертните дирекции на министерството, където работят хора. Стойността му е в това да добави гледна точка, която не се уморява, не лобира и не премълчава неудобни въпроси. Решенията и отговорността остават изцяло човешки", категорични са от ведомството.

Според МИДТ позицията на министър Василев е ясна - ако Министерството на иновациите не експериментира с новите технологии, кой друг?

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"Затова ще разширяваме използването на изкуствен интелект там, където то носи реална полза с по-бързи административни услуги, по-добър анализ на данни, по-информирани политики. Но всяка стъпка ще се прави отговорно и с водещ принцип за защита на личните данни - данните на гражданите не могат да се използват без защита и анонимизация. Технологичният напредък няма стойност без доверие", коментират още от министерството.

От ведомството са на мнение, че изкуственият интелект може да поеме все повече помощни и аналитични функции - да обработва информация, да следи тенденции, да подготвя сценарии.

"Това е посоката, в която върви и държавната администрация по света. Но има ясна граница: AI остава инструмент в подкрепа на хората, а не техен заместник. Министърът дава визията и посоката, технологията помага да мислим по-ясно и по-безпристрастно", разясняват от МИДТ.

Източник: МИДТ

AI министър - вървим ли по пътя на Албания?

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Изкуственият интелект в управленски държавен орган не е прецедент, но един особен казус с албански адрес предизвика въпроси за асоциации между България и Албания. Именно правителството на Еди Рама обяви първия в света AI министър, отговарящ за изкуствения интелект, чиято най-важна задача е управлението и контролът на обществените поръчки.

България следи тези тенденции, но засега се въздържа да последва албанския пример, категорични са от ресорното министерство.

"Следим международните примери с интерес, включително албанския. Но българският модел е съзнателно различен - при нас изкуственият интелект е съветник, не управляващ", коментират от МИДТ.

"Не търсим роботи, които да заемат публични постове или да носят политическа отговорност - търсим технологии, които да помагат на хората да вземат по-добри решения. Отговорността в управлението е и ще остане човешка. Тъкмо затова започваме с консултативен съвет, а не с длъжност", разясняват от министерството.

Албанският прецедент

През септември 2025 г. албанският премиер Рама представи новия "член" на правителството си - Диела, Държавен министър по изкуствения интелект, чиято основна задача е управлението и контролът на обществените поръчки.

Идеята зад този нестандартен ход е чисто практическа. От една страна, борба с корупцията - Рама обяви, че алгоритъмът е имунизиран срещу подкупи, шуробаджанащина, заплахи или лични интереси, а целта е търговете да станат 100% прозрачни. Вторият мотив е европейска интеграция - Албания бърза с реформите, за да се подготви за членство в ЕС до 2030 г., а дигитализацията и премахването на корупцията по високите етажи са ключови изисквания.

Преди да стане министър, първоначално Диела беше пусната през януари 2025 г. като AI виртуален асистент, приличащ на жена, облечена в традиционна албанска носия, за да помага на хората да използват държавна официалната платформа e-Albania, която предоставя документи и услуги.

Диела дори "произнесе" реч пред парламента, но наскоро бе замесена в скандали. Има обвинения, че нейните оператори са манипулирали обществени поръчки, незаконно са пренасочвали милиони евро и са злоупотребявали с образа на албанска актриса без съгласието ѝ.

Малко след въвеждането на Диела, Демократическата партия на Албания, която се противопоставя на управляващата Социалистическа партия на премиера Рама, заведе дело по казуса. Партията твърди, че според албанската конституция правителството може да се състои само от реални хора и че алгоритъмът не носи наказателна отговорност. Освен това партията критикува указа на Рама, който създаде Диела, за нарушаване на разделението на властите - по думите им новата министерска структура беше създадена без правно основание, предоставяйки на премиера нови правомощия извън конституционната рамка.

В същото време актрисата Анила Биша, дала гласа и лицето си на албанската държава, също възропта срещу от министъра на изкуствения интелект. По думите й тя се е съгласила да бъде модел само за чатбота e-Albania, а не настоящия аватар на AI министъра. Биша твърди, че никога не е давала съгласието си да стане лице на Диела.