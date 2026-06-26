Тренира ли Китай за война със САЩ? Цели се в американски "кораби" (ВИДЕО, СНИМКИ)

Сателитни снимки показват, че Китай е построил нова реплика на американски разрушител в отдалечен полигон за ракетни изпитания в пустинята в северозападната част на страната. Това е мишена, която според анализатори би могла да се използва за тестове на китайски противокорабни оръжия. Спътниковите кадри поставят във фокуса на вниманието съоръжение, наподобяващо ракетен разрушител от клас „Арли Бърк“ на Военноморските сили на Щатите.

Макетът е поставен поне от този юни в пустинята Такламакан - в най-западната част на региона Синдзян. Съоръжението е идентифицирано за първи път от Джоузеф Уу, съосновател на Тайванската инициатива за отбранителни изследвания, а сега повече информация предоставя агенция Bloomberg. Официални отговори от Пекин и Вашингтон към момента няма.

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Системен подход: Поредица от макети на военни кораби на САЩ в китайската пустиня

Репликата явно е най-новият от поредицата макети на военни кораби на ВМС на САЩ, които Китай е построил в пустинята през последните пет години. Спътникови снимки от 2021 г. показват мишени във формата на самолетоносач и два разрушителя от клас „Арли Бърк“ на полигон в района на Руоцян в пустинята Такламакан, съобщи Американският военноморски институт.

China has constructed a replica of a US Arleigh Burke-class destroyer at a missile testing site in the Taklamakan desert.



China is widely expected to move against Taiwan in near future, a scenario that could prompt direct US military intervention in support of Taiwan. pic.twitter.com/GzNiNOFWtw — Current Report (@Currentreport1) June 26, 2026

Седмият флот на САЩ, който патрулира в западната част на Тихия океан и във водите около Тайван, използва и двата типа кораби.

Други сателитни снимки показват отломки от ракетни удари около макета. Местоположението в окръг Руоцян е идентифицирано от анализатори като място за изпитване на противокорабни балистични ракети.

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Сателитните снимки от „Коперник“ (Copernicus) и „Сентинел-2“ (Sentinel-2), които Bloomberg цитира, показват, че строителството започва около октомври 2025 г. Според Vantor – американската търговска фирма, която управлява група от спътници за заснемане и предоставя най-новите снимки – преди това не е имало признаци за наличието на подобни макети на мястото.

📡🛰 🇨🇳🇺🇸⚡️ — Satellite imagery shows that #China has constructed a replica resembling an #ArleighBurke-class destroyer at a missile-testing site in the #TaklamakanDesert, Bloomberg reports.

🚢🛳 💥

➡️ The mock warship, visible in satellite images since at least June, appears to… pic.twitter.com/G4zkwHCSQn — Mahalaxmi Ramanathan (@MahalaxmiRaman) June 26, 2026

Китай представи най-новите си противокорабни ракети по време на мащабен военен парад през август миналата година, чиято цел беше да демонстрира военната си мощ, докато САЩ и съюзниците им в Индо-Тихоокеанския регион обвиняват Пекин в агресивни действия: Най-големият военен парад на Китай: Си Дзинпин показа страховити оръжия (ВИДЕО).

Satellite imagery indicates China has built a mock Arleigh Burke-class destroyer at a missile test site in the Taklamakan Desert.



The replica, visible since at least June, is the latest in a series of U.S. Navy ship mock-ups believed to be used for testing anti-ship missiles.… pic.twitter.com/6rINopluCC — Clash Report (@clashreport) June 25, 2026

Не e ясно защо Китай е изработил тези макети, нито дали те съдържат същия метал, използван в корпусите на военните кораби. Военни експерти казват, че Пекин е решен да укрепи способностите си да нанася удари по противници в морето, като използва разнообразни системи.

Анализ на държавните и частните фирми в китайската ракетна индустрия показва, че миналата година Пекин е увеличил производството на ракети с най-голям темп откакто Си Дзинпин стана президент през 2013 г.

Въоръжените сили по целия свят изграждат макети на вражески цели. САЩ например са построили китайски системи за противовъздушна отбрана за тестване на оръжия, съобщи миналата година The Defense Post.

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Китай прави и макети на Тайпе

Китай е издигнал макети и на централната част на тайванската столица Тайпе в две военни бази. Пекин обещава да постави самоуправляващата се демокрация под свой контрол, ако се наложи дори и със сила.

Една от репликите е издигната в най-голямата военна тренировъчна база на Китай в региона Вътрешна Монголия. На това място се намират макети на сградата на президентската канцелария на Тайван, на Съдебния Юан и на Министерството на външните работи. През 2015 г. телевизия CCTV излъчи кадри на войници от Народната освободителна армия (НОАК) на Китай, участващи в учение с бойна стрелба в базата и атакуващи съоръжение, подобно на президентската канцелария в Тайпе.

Другият обект е построен в обширен и сух регион на Вътрешна Монголия и създава огледален образ на ключови пътища в Тайпе.

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