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Българският Камино де Сантяго: Първият поклоннически маршрут у нас е факт (СНИМКИ)

24 юни 2026, 10:46 часа 570 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Българският Камино де Сантяго: Първият поклоннически маршрут у нас е факт (СНИМКИ)

България вече има първия си поклоннически маршрут – "Път до мощите на Свети Йоан Кръстител". Той беше открит в Античния театър "Аполония" в Созопол.

Инициативата е вдъхновена от известния испански поклоннически маршрут Камино де Сантяго. Тя свързва история, вяра, духовност и богатото духовно наследство на Южното Черноморие, като поставя същинското начало на една съвсем нова ниша - така популярните пилигримски маршрути в Европа и по света, които вече вече в България и Странджа.

Събитието се проведе в присъствието на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений, представители на държавни институции, местна власт, духовенство, поклонници и граждани.

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Първите поклонници и пилигрими тръгнаха на 19 юни от Малко Търново и в продължение на 4 дни изминаха пеша 81-километровия маршрут през Странджа. Пътят преминава през исторически и духовни обекти в общините Малко Търново, Приморско и Созопол, преди да достигне крайната си точка Созопол, където се съхраняват мощите на Свети Йоан Кръстител.

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През 2010 на остров Св. Иван в реликварий екип, воден от проф. Казимир Попконстантинов, откри мощите на Св. Йоан Кръстител. Така днес мощите на светеца се съхраняват в храм Св. Св. Кирил и Методий в Созопол - финалната точка на маршрута.

Маршрутът е първият по рода си у нас и е създаден по модела на европейските поклоннически пътища. Идеята е той да привлича както вярващи и поклонници, така и любители на пешеходния туризъм, историята и природата, предаде БНТ.

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Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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