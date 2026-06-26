В Испания обърнаха специално внимание на новото попълнение на Левски

Преди дни ръководството на Левски официално обаяви четвъртото си ново попълнение. На "Герена" работят усилено по лятната селекция с цел да разширят състава на Хулио Веласкес, който ще играе в предварителната фаза Шампионска лига и ще защитава титлата си през следващия сезон. За тази цел до момента "сините" привлякоха Давид Кусо, Рейналдо и Адриан Райчев, който се върна от престой под наем. Последният нов бе испанският ляв защитник Алекс Сентейес.

Испанските медии отразиха новото попълнение на Левски

Сентейес пристигна на "Герена" като свободен агент, след като договорът му с испанския Алмерия изтече и не бе подновен. 26-годишният краен бранител подписа тригодишен контракт със "сините", но все още не е пристигнал в България, тъй като получи няколко дни почивка след края на кампанията в Ла Лига 2. Медиите в родината му не пропуснаха новата глава в кариерата му, оценявайки трансфера му в Левски. Според местните издание Сентейес ще пасне добре в състава на Хулио Веласкес. Те също така посочиха, че българският шампион се е преборил за подписа на играча със Спортинг Хихон.

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"Профилът на Сентейес съответства на тим, който изповядва офанзивен стил. Висок краен защитник, който има афинитет към атаката, но е добър и в дефанзивните действия. Той е подходящ и за схема с трима централни бранители", пише elcomercio.es. Очаква се в следващите дни ръководството на Левски да осъществи следващия си трансферен удар, като "сините" са харесали играч, с когото да подсилят халфовата си линия.