"Поканата" събира Оливия Уайлд и Сет Роугън за разпалена семейна буря (ВИДЕО)

В Лос Анджелис се състоя премиерата на филма "The Invite" ("Поканата") - комедия за усложнени взаимоотношения между двойки с участието на Оливия Уайлд и Сет Роугън, предаде Ройтерс. Продукцията на студио A24 е англоезичен римейк на испанския филм "Сантиментално" ("The People Upstairs") на режисьора Сеск Гай. Режисьор на новата версия е Оливия Уайлд, която изпълнява и една от главните роли в лентата. Филмът тръгва по кината в САЩ от утре.

Сюжетът проследява семейна двойка, чийто живот се преобръща след провокативна покана от съседите им за вечеря. Една привидно обикновена среща постепенно прераства в поредица от комични и напрегнати ситуации, които разкриват проблемите в отношенията между героите.

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Освен Оливия Уайлд и Сет Роугън, във филма взимат участие още Пенелопе Крус и Едуард Нортън, които се превъплъщават в ексцентричната двойка съседи Пина и Хоук.

На премиерата в Лос Анджелис Уайлд каза, че първоначално се е колебаела дали едновременно да режисира и да участва във филма, но е приела ролята след като била насърчена от останалите актьори.

Историята черпи вдъхновение от познати на мнозина ситуации, в които напрежението между партньорите излиза наяве по време на привидно приятелски събирания, отбеляза Сет Роугън.

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