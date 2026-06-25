Кабинетът "Радев":

Над 2500 детски картички подкрепиха родители на недоносени бебета

25 юни 2026, 13:15 часа 367 прочитания 0 коментара
Снимка: Фондация "Нашите недоносени деца"
Над 2500 детски картички подкрепиха родители на недоносени бебета

Над 2500 детски картички с послания на обич, надежда, грижа и съпричастност достигнаха до 28 неонатологични отделения в страната. Те бяха създадени за родители на недоносени бебета в рамките на инициативата "Картичка на надеждата 2026", реализирана от Фондация "Нашите недоносени деца" в партньорство с издателство "Клет България".

През месец май деца от цяла България изпращаха своите рисунки и думи на подкрепа към семействата, които преминават през преждевременно раждане и престой в неонатологично отделение. Кампанията е посветена на Световния ден на кенгуру-грижата, отбелязван на 15 май, а тазгодишната тема "Прегръдката, която лекува" насочва вниманието към една от най-важните потребности на преждевременно роденото бебе: близостта с родителите му още от първите дни.

"В неонатологията родителите често преминават през страх, чакане и усещане за безсилие. Затова едно послание, което им казва, че не са сами, може да има огромно значение. С "Картичка на надеждата" искаме да напомним, че родителят не е външен наблюдател в грижата за своето бебе. Той е част от нея. Именно това стои зад темата "Прегръдката, която лекува": близостта, докосването и кенгуру-грижата подкрепят връзката между родител и дете и имат значение за развитието на най-малките пациенти", споделя Моника Златанова от Фондация "Нашите недоносени деца".

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Повече за картичките с кауза

Картичките бяха създадени от деца от цялата страна като личен жест към семейства, изправени пред един от най-уязвимите моменти в живота си. В тях детските рисунки, цветове и символи на топлина, сред които сърца, цветя, прегръдки, мама и бебе, животни с малки и други образи от детското въображение, се превърнаха в послания към родителите, които имат нужда да почувстват подкрепа, близост и човешко присъствие. Всяка картичка е знак на съпричастност, който достига до семействата именно там, където думите често са най-трудни: в болничните отделения.

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Световният ден на кенгуру-грижата поставя акцент върху близостта "кожа-до-кожа" между родител и бебе. Това е практика, препоръчвана за преждевременно родени бебета и бебета с ниско тегло заради значението ѝ за тяхното оцеляване, здраве и развитие. Кенгуру-грижата помага на бебето да усеща топлина, спокойствие и сигурност, подкрепя изграждането на връзката с родителите и напомня, че тяхното присъствие е важна част от грижата още от първите дни.

Още: Над 3500 недоносени бебета в България са подкрепени през 2025

Като част от по-широката кампания на Фондация "Нашите недоносени деца" за повече близост между родители и бебета е и "Хартата на малките герои", която вече е предоставена на десетки неонатологични отделения в страната. Документът насърчава подкрепата за присъствието на родителите по време на болничния престой на най-малките пациенти и напомня, че те са важна част от грижата още от първите дни. Повече информация можете да намерите ТУК.


 

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Нашите недоносени деца недоносени деца Картичка на надеждата 2026
Весела Софева
Весела Софева Редактор
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