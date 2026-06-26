Честито! Популярната близначка Алекс стана майка (СНИМКИ)

Популярната българска изпълнителка Алекс, добре позната на публиката като половинката от обичания музикален дует "Алекс и Влади", роди първото си дете. Радостната вест сподели лично тя с емоционална публикация в официалния си профил в Instagram. Момченцето се е родило на 20 юни, а Алекс дори сподели теглото и ръста на рожбата си със своите последователи. Щастливите родители са избрали за своя първороден син класическото име Александър.

В социалните мрежи певицата публикува нежни кадри с бебето и сподели, че това е най-красивият момент в нейния живот, който изцяло е променил света ѝ.

"Най-красивият момент в живота ми не беше сцена, концерт или прожектор. Беше тази болнична стая.", написа към снимките от болницата певицата.

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"Тук за първи път те прегърнах. Тук разбрах какво означава една любов да промени целия ти свят само за миг. На 20 юни 2026 г. се роди нашият син Александър, а аз се родих като майка".

"Добре дошъл, любов моя! Оттук нататък всяка моя стъпка ще бъде с мисъл за теб. Обичаме те безкрайно" - е посланието на Алекс към сина ѝ.

Новината бързо събра хиляди харесвания и стотици поздравления. Под публикацията заваляха коментари с добри пожелания от близки и фенове на певицата. Редица популярни лица от българския шоубизнес също поздравиха семейството.

Сватбите на Алекс и Влади

Припомняме, че Алекс и нейният съпруг сключиха брак на красива церемония в края на 2025 година. По-рано през същата година нейната близначка Влади също премина под венчилото, свързвайки живота си със своя дългогодишен партньор

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