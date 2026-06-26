Голям проблем за Христо Янев: Звезда на ЦСКА аут за старта на сезона

Треньорът на ЦСКА Христо Янев няма да може да разчита на един от основните си футболисти за старта на сезона. Става въпрос за 25-годишния полузащитник на „армейците“ – Джеймс Ето'о. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Според информациите камерунецът почти сигурно ще пропусне първия мач на „червените“ от новата кампания срещу северноирландския Дери Сити от първия квалификационен кръг на Лига Европа.

Джеймс Ето'о се възстановява от инфекциозно заболяване

Джеймс Ето'о все още не се е присъединил към подгтотовката на ЦСКА. Както е известно, „червените“ са на лагер в Австрия, като вече изиграха две от трите си контроли в страната. Причината за отсъствието на халфа е инфекциозно заболяване, от което той все още се лекува в родината си Камерун. Все още няма яснота кога точно Ето'о ще поднови тренировки с „армейците“ като има голяма вероятност той да пропусне целия лагер в Австрия, както и последната контрола на тима срещу Марек Дупница.

Камерунецът не е водил подготовка повече от месец

Дори и Ето'о да се завърне в ЦСКА в следващата седмица, той няма да бъде готов за старта на сезона, тъй като не е водил организирана подготовка повече от един месец. Халфът бе пуснат предсрочно във ваканция и пропусна мача с Лудогорец на 25 май. През миналия сезон камерунецът изигра общо 37 мача за ЦСКА във всички турнири, в които се отчете с 4 гола и 12 асистенции. Наскоро халфът подписа нов договор с „армейците“, който е до лятото на 2029 година.

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