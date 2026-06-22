Български ученици се пребориха за суперфинала на европейска олимпиада, страната ни е домакин на наградите

Български ученици достигнаха до суперфинала на Европейската олимпиада по статистика 2026 в категория B (14–16 години). България е представена от отбора FANTASTIK от Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт – Пазарджик. Състезанието се организира от Евростат и националните статистически институти на държавите членки на Европейския съюз и е едно от най-престижните ученически състезания в Европа.

Българският отбор е в състав Александър Василев, Стефани Попова и Стефания Тонова с ръководители Албена Гълъбинова и Милена Гълъбинова.

Снимка: Албена Гълъбинова

Българските ученици се представят с филма "Evidence → Society → Change: Bulgaria – The Trial of Hope" ("Доказателства → Общество → Промяна: България – Процесът на надеждата"), в който чрез оригинален съдебен сюжет и официални статистически данни представят България през погледа на младото поколение и показват, че зад цифрите стоят хора, истории, предизвикателства и надежда за бъдещето.

Победителите в олимпиадата ще бъдат обявени на живо от Евростат на 25 юни 2026 г.

България тази година ще бъде домакин на европейската церемония по награждаването.

Ако искате да подкрепите българските талантливи деца, можете да гледате ВИДЕОТО и да го харесате. Нека покажем, че заставаме зад българските деца, които достойно представят страната ни на европейската сцена!