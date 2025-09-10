Войната в Украйна:

Концерти и интересни активности на благотворителния фестивал "Нощ на Ангелите" 2025

10 септември 2025, 21:39 часа 292 прочитания 0 коментара
Концерти и интересни активности на благотворителния фестивал "Нощ на Ангелите" 2025

След впечатляващия успех през 2024 г., когато благотворителният фестивал "Нощ на Ангелите" се проведе на Гребна база в Пловдив, събитието се завръща с още по-мащабна програма и повече любими български артисти, които подкрепят каузите му. Миналата година, благодарение на обединителната си сила, участници, доброволци и хиляди посетители събраха почти 500 000 лева дарения. Тези средства помогнаха на пет човека да продължат лечението, а огромната подкрепа вдъхна вяра на семействата им.

Инициативата "Нощ на Ангелите" вече е традиция и гордост за Пловдив – символ на добротворството и доказателство, че когато сме заедно, можем да постигнем чудеса.

Фестивалът ще бъде цели три дни от 12 до 14 септември 2025 г., отново на Гребната база в Пловдив. На голямата сцена, за да ни вдъхновят и подкрепят, ще участват едни от най-обичаните български артисти, сред които Димитър Рачков, БТР, Михаела Филева, Веселин Маринов, Рафи, Дичо, Стефания Колева, Деян Ангелов и много други.

В рамките на трите дни гостите ще могат да посетят и традиционния благотворителен арт и занаятчийски базар, специалната зона за хранене „Нощ на ангелите“ и да се насладят на целодневна програма със забавления за малки и големи.

И тази година програмата е изключително богата и включва спортни активности, като благотворителни турнири по футбол, баскетбол, тенис на корт, плажен волейбол, крос фит, канго джъмпс, различни демонстрации, открити тренировки и уроци народни танци. За децата ще се провеждат работилници, детски салон за красота, детска занималня на открито, куклен театър, аниматори, рисуване на лица и още много изненади.

Фестивалът е подкрепен от Община Пловдив и редица представители на бизнеса.

Също така на 17 септември – Денят на Вярата, Надеждата и Любовта, стотици заведения в Пловдив и региона отново ще дарят част от оборота си в подкрепа на каузите на "Нощ на Ангелите".

„Миналата година показахме, че заедно можем да постигнем чудеса. Тази година си поставяме още по-голяма цел – да съберем повече средства, да помогнем на повече хора и да вдъхновим още повече добри сърца. Очакваме всички на Гребната база, за да продължим мисията си!“, споделят организаторите.

Весела Софева
Весела Софева Отговорен редактор
Пловдив благотворителност Нощ на Ангелите
