България ликува! Първи медал за страната ни на Световно по бокс от 6 години

7-кратният европейски шампион за юноши, младежи и мъже до 23 години Радослав Росенов завоюва първи медал за България от световни първенства по бокс за последните шест години. 21-годишният русенец спечели четвъртфиналния си двубой на 60 кг срещу англичанина Уилям Хюит на форума за мъже и жени в Ливърпул. Той грабна победата с пълно съдийско единодушие 5:0. Последното отличие за родните национали бе бронз на Радослав Панталеев в тежката категория.

Медал за Радо Росенов

Европейският шампион до 23 години от София 2024 доминираше първата част под наставленията на Жоел Арате и Валентин Поптолев. Нашето момче взе преднина с няколко силни удара с лявата ръка. Това разтресе боксьора от Уигън и Росенов надделя с пъргавината си и бързите удари във втория, с което се сдоби с категоричното превъзходство.

Радо Росенов довърши съперника, който получаваше доста подкрепа от местната публика, в третата част и по този начин си гарантира поне бронзов медал на Световното първенство в Англия. С победа над бразилеца Луис Оливейра, шампион на Южна Америка от 2022, българинът ще получи правото да боксира за злато на финала на 60 кг.

След минути Рами Киуан (75 кг) ще завърши програмата с българско участие. Европейският шампион за мъже ще се изправи срещу шотландеца Алан Пери.

ОЩЕ: Жалко! Уилиам Чолов се размина с първи медал за България на Световното по бокс