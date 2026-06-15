На световната спортна сцена: София е домакин на знаково международно първенство (СНИМКИ)

София отново е световна спортна сцена. С това се похвали столичният кмет Васил Терзиев по повод това, че най-големият град в българия за първи път е домакин на Световното първенство за спортисти със синдром на Даун.

По думите му този престижен форум събира в София над 400 атлети от 27 държави и силен български отбор от 20 състезатели.

"Предстоят ни 7 дни с надпревари в 5 спорта на най-високо ниво - лека атлетика, спортна и художествена гимнастика, тенис и тенис на маса. В залите и на стадионите ще видим хъс, рекорди и битка за всяка стотна. Но истинският смисъл на това домакинство е отвъд класирането - то ни напомня какъв град се стремим да бъдем: отворен, без ограничения и показващ уважение към труда, постоянството и таланта на всеки", коментира Терзиев.

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Той благодари на организаторите, партньорите, треньорите и доброволците, които са направили това събитие възможно.

"София отново показва, че заема достойно място на световната спортна карта. Нека през следващите дни всички дадем своята силна подкрепа към атлетите! Скъпи състезатели, добре дошли в София. На добър час!", написа столичният градоначалник.

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