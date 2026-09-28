Мечти без граници: Шест деца с увреждания покориха Черни връх в помощ на доброволци

Планината е за всеки. Това доказа за пореден път вдъхновяващата инициатива ParaKids, която за втори път изкачи деца с колички до Черни връх. Въпреки суровите условия, студа и мъглата, шестима малки герои успяха да стъпят на върха на Витоша, водени от непоколебимата вяра, че за мечтите няма непреодолими прегради.

Пътят до горе далеч не е лесен. Доброволците и децата се сблъскали с редица изпитания – умора, ниски температури, сняг и моменти, в които се е налагало изключително физическо усилване.

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„Имаше студ, сняг, мъгла, умора и моменти, в които трябваше да дадем още малко от себе си. Но имаше и толкова много смях, емоции, прегръдки и усмивки“, споделят организаторите от ParaKids.

Въпреки неблагоприятната прогноза времето отворило така желания прозорец, позволявайки на групата да завърши изкачването си успешно. Успехът обаче нямаше да е възможен без десетките доброволци, които с неимоверен труд – бутане, дърпане и носене – превърнали планинския маршрут в достъпен за всички.

Най-голямата награда за организаторите и помощниците останали искрените детски усмивки и спомените от един незабравим ден. Акцията още веднъж доказа, че с достатъчно сплотеност, добро сърце и споделена воля дори най-високите върхове стават достижими.