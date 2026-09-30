Студентският клуб "Добра Воля" към НБУ с първо издание на инициативата "Гардероб за размяна"

Студентите превърнаха повторната употреба на дрехи в достъпно градско преживяване и вече подготвят следващото си издание на 14 октомври. На 27 септември студентският клуб "Добра Воля" към Нов български университет реализира първото си издание на инициативата "Гардероб за размяна". Събитието се проведе като част от първото издание на градския фестивал "По Ринга" на "Зелен ринг София", ситуиран в кв. "Изток" по бул. "Самоков" (в участъка между ул. "Николай Хайтов" и ул. "Пиер Дегейтър"). Гардеробът за размяна бе разположен в самото начало на трасето, превръщайки пространството във временна зона за срещи и устойчиво потребление.

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Инициативата е създадена с една проста идея: дрехите, които вече не носим, да получат нов живот, вместо да останат неизползвани в гардероба или да бъдат изхвърлени. На място организаторите изграждат реален гардероб, от който всеки посетител може да си избере дреха, която харесва, без да е необходимо да оставя друга в замяна.

Фотограф: Теодор Неделчев

Първото издание постига успех, като през целия ден се поддържа непрекъсната циркулация от посетители. По време на инициативата са взети много дрехи и са донесени още повече. На място екипът на клуба сортира и нарежда своевременно на закачалките новите находки. Така хората имат възможност да откриват находки, да експериментират със стила си и да погледнат по различен начин на дрехите, които вече не използват.

Клуб "Добра Воля" вече подготвя следващото си издание, което ще се проведе на 14 октомври в корпуса на Нов български университет. Университетът застава неотлъчно зад екипа от студенти, подкрепяйки мисията им да насърчават студентската общност и да създават добри практики. Поради засиления интерес, организаторите обмислят и последващи издания извън университетската среда, които отново да поставят темата за осъзнатото потребление в реална градска среда.

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Клуб "Добра Воля" към Нов български университет е студентска организация, съставена от млади хора от различни специалности с постоянно желание да организират и реализират инициативи в подкрепа на обществото. Студентите от клуба са с амбицията да създават устойчиви проекти и добри примери, които вдъхновяват позитивна промяна и осъзнато отношение към градската среда.

Организатори са Валентин Петрунов, Вера Пекянска, Елена Стоянова и Симона Кръстева.