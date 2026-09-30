Впечатляващ резултат! 11-годишно българче на финал на международната олимпиада по английски език в Италия

Днес Козлодуй следи с вълнение събитията в Сполето, Италия. Единадесетгодишният Владимир Ангелов, ученик на Галина Рупчанска в специализиран образователен център в Козлодуй, се състезава на световния финал на международната олимпиада по английски език Hippo – The Contest. Владимир се подготвя под ръководството на своята преподавателка Галина Рупчанска от Образователен център "Галекса". До финала той стигна с впечатляващ резултат: първо място в България в своята категория, което го класира сред най-добрите участници от цял свят.

Финалът се провежда от 28 септември до 1 октомври. В Сполето се събраха стотици деца от различни държави. Около тях звучат италиански, полски, румънски, български и много други езици. В състезателната зала обаче всички говорят един общ език – английския.

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За едно 11-годишно дете това е много повече от поредно състезание. То излиза извън пределите на родния си град, среща връстници от цял свят и показва знанията си на международна сцена. Резултатите от финала се очакват след 1 октомври.

Успех на Владимир Ангелов!