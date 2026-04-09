С грижа преди Великден: Над 1000 козунака бяха подарени в Ямбол

СНа Велики четвъртък, в навечерието на Великден, над хиляда пенсионери и хора в нужда в Ямбол получиха безплатни козунаци. Пред централна поща те бяха раздавани лично от кмета Валентин Ревански, неговия екип, председателя на Общинския съвет Антон Шиков и общинските съветници от платформата "Пряка демокрация", които заедно осигуриха средствата за инициативата. Козунаци бяха дарени и на потребителите на Дома за стари хора.

Инициативата се провежда за трета поредна година и е насочена към едни от най-уязвимите жители на общината, включително хора, които посрещат празника без близките си.

"Понякога и един малък жест носи голямо значение, когато е направен от сърце. В тези дни най-важни са добротата, човечността и съпричастността", каза кметът Валентин Ревански.

Надяваме се, че и тази година инициативата донесе усмивки и показа, че и с малко може да се направи добро.